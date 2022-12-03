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嫌臨床患者氧氣機太吵 德72歲婦人竟2度把機器關掉

編譯周辰陽／即時報導
德國西南部城市曼海姆一位72歲醫院患者被控嫌鄰床79歲患者所仰賴的氧氣機太吵，竟2度將其關閉，隨後因此而遭到逮捕。示意圖。（路透 / Alamy / Kittipong Jirasukhanont）
德國西南部城市曼海姆一位72歲醫院患者被控嫌鄰床79歲患者所仰賴的氧氣機太吵，竟2度將其關閉，隨後因此而遭到逮捕。示意圖。（路透 / Alamy / Kittipong Jirasukhanont）

CNN與LADbible報導，德國西南部城市曼海姆（Mannheim）的檢警表示，一位醫院患者據稱嫌同病室患者所仰賴的氧氣機（oxygen equipment）太吵，竟2度將其關閉，隨後遭到逮捕。

報導引述曼海姆檢警的聲明指出，這名72歲婦人被控「因（機器）發出的噪音覺得心煩意亂」，於11月29日晚上8時前的某個時候關掉了氧氣機的總開關。醫院職員必須衝過去把機器重新打開，檢警聲明稱「儘管嫌犯被醫院職員告知，氧氣供給是一項重要措施，她據稱在晚上9時左右再度關掉了設備」。

據悉，跟嫌犯同病室的79歲女患者必須進行復甦術，目前仍在接受重症醫療。不過，這位女患者現在被描述為「脫離危險」。

檢察官辦公室取得了逮捕令，隔天就將該名72歲婦人帶到地方法院的調查法官面前受審。曼海姆警察總部與檢察官辦公室在聯合聲明表示，這名婦人隨後被送進了「矯正設施」。

LADbible指出，這位72歲婦人因似乎2度關掉另一位患者的重要設備，被檢警以涉嫌過失殺人未遂（attempted manslaughter）逮捕，正面臨重罪指控。針對此事的調查正在進行中，將確切判斷發生何事及嫌犯可能犯下何種罪名。如果被判過失殺人未遂罪名成立，她可能就要在牢裡待上幾年。

檢察官 警察 德國

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