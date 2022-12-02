烏克蘭大使收到「動物眼珠」包裹 外長籲各國加強保護

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科2日在臉書上發文表示，烏克蘭駐歐洲各國的大使館近日皆收到帶血的包裹，包裹裡頭更裝有「動物眼珠」。圖為烏克蘭駐西班牙大使館11月30日收到的包裹炸彈。（路透）

烏克蘭 外交部發言人尼柯蘭科（Oleh Nikolenko）2日在臉書上發文表示，烏克蘭駐歐洲各國的大使館 近日皆收到帶血的包裹，包裹裡頭更裝有「動物眼珠」。

根據尼柯蘭科，收到可疑包裹的包含駐匈牙利、荷蘭、波蘭、克羅埃西亞、義大利、奧地利等國的大使館，與駐那布勒斯與克拉科夫總領事館。

他表示這些包裹皆「有浸泡過特殊顏色液體的痕跡，並散發相對應的味道」，並說當局「正在嘗試理解訊息背後的涵義」。

烏克蘭駐西班牙大使館11月30日收到包裹炸彈，造成一位烏克蘭人員受傷，包裹上寫的收件人是烏克蘭駐西班牙大使。西班牙官方1日表示，西班牙總理上周也收到包裹炸彈，美國駐西班牙大使也收到類似的包裹。

烏克蘭駐捷克領事館2日也收到可疑包裹，捷克警方當日稍晚在推特 表示，包裹內裝有動物組織。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）呼籲各國政府，提供烏克蘭大使館最大程度的保護，表示「有理由相信這些包裹經過縝密計畫，預謀引起恐慌、威嚇烏克蘭大使與領事」。庫列巴指出對方無法在外交上阻止烏克蘭，因此採取這般手段，試圖嚇唬烏克蘭大使。

尼柯蘭科表示，除了可疑包裹之外，駐梵蒂岡烏克蘭大使館的門口遭到破壞，而駐哈薩克的烏克蘭大使則收到炸彈恐嚇。後並未證實有爆炸發生。

捷克警方在推特上表示，烏克蘭領事館與附近地區2日收到包裹後已行疏散。經初步分析，包裹裡不含任何爆破物，但發現動物組織。包裹接下來將移至實驗室做進一步分析。