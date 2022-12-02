我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包

11月就業偏強 Fed難縮小升息幅度 道瓊期指跌400點

烏克蘭大使收到「動物眼珠」包裹 外長籲各國加強保護

編譯陳曉慈／即時報導
烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科2日在臉書上發文表示，烏克蘭駐歐洲各國的大使館近日皆收到帶血的包裹，包裹裡頭更裝有「動物眼珠」。圖為烏克蘭駐西班牙大使館11月30日收到的包裹炸彈。（路透）
烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科2日在臉書上發文表示，烏克蘭駐歐洲各國的大使館近日皆收到帶血的包裹，包裹裡頭更裝有「動物眼珠」。圖為烏克蘭駐西班牙大使館11月30日收到的包裹炸彈。（路透）

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleh Nikolenko）2日在臉書上發文表示，烏克蘭駐歐洲各國的大使館近日皆收到帶血的包裹，包裹裡頭更裝有「動物眼珠」。

根據尼柯蘭科，收到可疑包裹的包含駐匈牙利、荷蘭、波蘭、克羅埃西亞、義大利、奧地利等國的大使館，與駐那布勒斯與克拉科夫總領事館。

他表示這些包裹皆「有浸泡過特殊顏色液體的痕跡，並散發相對應的味道」，並說當局「正在嘗試理解訊息背後的涵義」。

烏克蘭駐西班牙大使館11月30日收到包裹炸彈，造成一位烏克蘭人員受傷，包裹上寫的收件人是烏克蘭駐西班牙大使。西班牙官方1日表示，西班牙總理上周也收到包裹炸彈，美國駐西班牙大使也收到類似的包裹。

烏克蘭駐捷克領事館2日也收到可疑包裹，捷克警方當日稍晚在推特表示，包裹內裝有動物組織。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）呼籲各國政府，提供烏克蘭大使館最大程度的保護，表示「有理由相信這些包裹經過縝密計畫，預謀引起恐慌、威嚇烏克蘭大使與領事」。庫列巴指出對方無法在外交上阻止烏克蘭，因此採取這般手段，試圖嚇唬烏克蘭大使。

尼柯蘭科表示，除了可疑包裹之外，駐梵蒂岡烏克蘭大使館的門口遭到破壞，而駐哈薩克的烏克蘭大使則收到炸彈恐嚇。後並未證實有爆炸發生。

捷克警方在推特上表示，烏克蘭領事館與附近地區2日收到包裹後已行疏散。經初步分析，包裹裡不含任何爆破物，但發現動物組織。包裹接下來將移至實驗室做進一步分析。

烏克蘭 大使館 推特

上一則

普亭與德總理通話為攻烏基礎設施辯護：被迫且不可避免

延伸閱讀

西班牙頻收郵件炸彈8天6起 總理、美大使館也收到

西班牙頻收郵件炸彈8天6起 總理、美大使館也收到
世足賽／死亡之組爆泠 日本踢進16強 德慘遭淘汰 西班牙晉級

世足賽／死亡之組爆泠 日本踢進16強 德慘遭淘汰 西班牙晉級
西班牙驚見第6件郵包炸彈 美國大使館遭鎖定

西班牙驚見第6件郵包炸彈 美國大使館遭鎖定
歐盟外交首長：烏克蘭戰後重建需由俄羅斯埋單

歐盟外交首長：烏克蘭戰後重建需由俄羅斯埋單

熱門新聞

北韓中央通訊社27日再度發布北韓領導人金正恩帶著二女兒金朱愛(前左)公開露面的一系列照片。父女倆互動親密。 （路透）

金正恩女兒頻曝光、稱謂改變 專家：很可能接班

2022-11-27 06:19
已故英國女王伊麗莎白二世。(Getty Images)

新書爆料 英女王死因並非「年老」

2022-11-26 05:33
亞美尼亞總理帕辛揚(左四)在合照時，似乎刻意和普亭(右三)保持距離。(Getty Images)

盟友拒簽中亞峰會宣言 普亭怒摔筆

2022-11-26 02:27
北韓官媒朝中社11月19日發布照片顯示，領導人金正恩（右）緊牽女兒（左）18日在平壤順安國際機場視察新型洲際彈道飛彈「火星17」。(法新社)

誰是金正恩女兒？南韓情報機關搞混 情蒐能力慘遭譏笑

2022-11-26 16:16
政治新聞網站Politico報導，歐盟指控美國趁烏克蘭戰爭期間，高價出售武器和天然氣牟取暴利。歐新社

美國還是盟友？歐盟控美趁火打劫 高價售武器和天然氣

2022-11-26 15:26
印度一對男女在森林裡進行「愛的連結」，不料卻被人潑強力膠刺殺，命喪野外。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自Ingimage）

森林玩「不倫連結」男女突被50條強力膠淋身 慘死野外

2022-11-24 03:50

超人氣

更多 >
芝北郊百萬宅全家5死 夫婦正離婚 警：屋主行兇後自殺

芝北郊百萬宅全家5死 夫婦正離婚 警：屋主行兇後自殺
江澤民移靈 94歲妻王冶坪坐輪椅現身 4代家屬護柩

江澤民移靈 94歲妻王冶坪坐輪椅現身 4代家屬護柩
世足賽╱日本2：1贏西班牙攜手晉級 德國連2屆小組出局

世足賽╱日本2：1贏西班牙攜手晉級 德國連2屆小組出局
林書豪抱怨中國健身房設施簡陋 遭CBA開罰

林書豪抱怨中國健身房設施簡陋 遭CBA開罰
獨家／紐約華婦遭非裔過失殺人案宣判 嫌犯隨時可出獄

獨家／紐約華婦遭非裔過失殺人案宣判 嫌犯隨時可出獄