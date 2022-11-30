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日本著眼及早擁有反擊能力 擬採購500枚戰斧飛彈

中央社東京30日即時報導
日本政府有意購買500枚美國製的「戰斧」巡弋飛彈。（取材自維基共享資源）
日本政府有意購買500枚美國製的「戰斧」巡弋飛彈。（取材自維基共享資源）

日媒報導，傳出日本政府防衛省為及早擁有「反擊能力」，正檢討在2027年度前最多採購約500枚美國製造的戰斧巡弋飛彈。

日本讀賣新聞報導，不只一位日美政府相關人士透露這項訊息。有關以自衛目的擁有破壞敵方飛彈發射基地等設施的「反擊能力」，日本執政聯盟的自民黨與公明黨，對有必要提高嚇阻力基本上達成一致看法。

日本政府以明確把「反擊能力」寫入12月將修訂的國家安全保障戰略中為方向，正進入最後協調階段。

被設想為反擊能力的具體手段之一，就是日本陸上自衛隊現有的12式陸基反艦飛彈，但必須針對射程延伸進行改良，目前預計2026年度後可完成實戰部署。

防衛省考量到12式陸基反艦飛彈部署進度太慢的情況下，為及早確保反擊能力，希望採購戰斧巡弋飛彈。

基於北韓在飛彈發射技術方面取得急速進展等情況，防衛省認為最多必須擁有約500枚戰斧巡弋飛彈，但最終採購數量仍可能根據美國產能等因素有所變化。

日本首相岸田文雄11月13日在柬埔寨首都金邊舉行的日美領袖會談上，向美國總統拜登表達了日本徹底強化防衛能力的決心，戰斧巡弋飛彈也成會談議題。拜登會中表達了日本作為購買國有高優先順位，強調將確實推動美國國內相關手續的想法。

從1991年波灣戰爭起，美軍多次在實戰中使用戰斧巡弋飛彈，其高性能已經過實戰驗證，但美方嚴格限定出售國家。

美國國防部表示，英國曾在2014年以1億4000萬美元採購65枚戰斧巡弋飛彈。另外，隨著美英澳2021年9月創設三方安全夥伴（AUKUS）框架，美國也承諾將出售戰斧巡弋飛彈給澳洲

戰斧巡弋飛彈射程超過1250公里，可利用全球定位系統（GPS）對目標進行精準打擊。美國最近曾在2017年及2018年對敘利亞攻擊時使用。

日本 拜登 澳洲

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