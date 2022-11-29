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世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

3偷渡客躲「貨輪船舵」11天 大難不死奇蹟抵西班牙

編譯張君堯／即時報導
西班牙海岸警衛隊近日在一艘從奈及利亞出發、抵達西班牙加納利群島的船上找到3名偷渡客，值得注意的是發布的照片可以見到這3人竟躲在貨輪「船舵和船體之間的空隙」。（路透）
西班牙海岸警衛隊近日在一艘從奈及利亞出發、抵達西班牙加納利群島的船上找到3名偷渡客，值得注意的是發布的照片可以見到這3人竟躲在貨輪「船舵和船體之間的空隙」。（路透）

西班牙海岸警衛隊近日在一艘從奈及利亞出發、抵達西班牙加納利群島的船上找到3名偷渡客，值得注意的是發布的照片可以見到這3人竟躲在貨輪「船舵和船體之間的空隙」。

CNN報導，根據船舶追蹤網站「Marine Traffic」，這艘名為「艾爾席尼2號」（Althini II）的貨輪從奈及利亞首都拉哥斯（Lagos）出發，經過11天的航行於28日抵達拉斯帕爾瑪斯（Las Palmas）。

據悉，艾爾席尼2號抵達後，一名經過現場、眼尖地燈塔工人發現船舵上「坐著好幾個人」，隨後通報西班牙海岸警衛隊才讓這則消息曝光。海岸警衛隊在推特上表示這3人隨後被帶到港口接受醫療服務。

拉斯帕爾瑪斯負責海上救援協調的中心主任赫南德茲（Sofía Hernández）針對這起事件表示「躲在船舵十分危險，偷渡過程中更可能因為脫水身亡，更別提風浪過大時該空間可能被海水吞沒」。

加那利群島是非洲人前往歐洲的熱門途徑，根據西班牙數據顯示，與去年同期相比，今年前5個月通過海路前往該群島的非洲人數增加51%。據紅十字會稱，去年有超過20000名移民從西非海岸線穿越到加那利群島，其中1100多人死在海上。

偷渡客 移民 推特

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