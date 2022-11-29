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克魯曼：獨裁政權不認錯 中國輸掉抗疫之戰

金正恩掌上明珠公開亮相的意義？北韓專制政權不倒

編譯季晶晶／綜合外電
金正恩犧愛女拍照，慶祝洲際彈道飛彈試射成功。（朝中社/歐新社）
金正恩犧愛女拍照，慶祝洲際彈道飛彈試射成功。（朝中社/歐新社）

北韓從未說明這個小女生是否有任何兄弟姐妹。她的年齡是個謎。外界甚至不知道她的名字。只曉得她是金正恩最心愛的女兒。

南韓認為這個日前突然與父親一起出現於北韓官媒的小女生大約九歲、名叫金珠愛。根據朝中社的報導，她最近陪同金正恩拍了一系列照片，慶祝北韓火星-17型洲際彈道飛彈試射成功。

彭博資訊報導，儘管謎題很多，但這向北韓民眾和世界傳送出明確訊息：首先，金氏政權不倒；其次，北韓近期不會重啟去核談判。

金珠愛首次露面很引人注目。雖然全世界的世襲君主制都會安排繼承人出現在鎂光燈下，但北韓專制政權向來不愛談潛在繼承人。金正恩直到26歲才正式亮相，金珠愛19日登上媒體前，北韓甚至沒提過金正恩有小孩。目前還不知道金正恩會讓她，或傳聞中她的哥哥，來繼承政權。

Open Nuclear Network區域議題經理人Rachel Minyoung Lee分析，現在討論金正恩是否打算交棒金珠愛為時尚早，此舉可能面臨北韓由男性主導政治菁英階層的抗拒。

自10年前上台以來，金正恩無視外界對於他的政權將動搖不穩的預言，努力發展日益多樣化的武器庫存，主要是對付美國，以及它在日本和南韓的盟友。以他的掌上明珠為主題的報導顯示，他有一個可能的繼承人可以傳承這些。南韓國情院相信，金正恩可能是想向民眾保證，他會為「後代的安全」負責。

北韓對美國進行核打擊的能力已經提高，部分人士呼籲，在尋求北韓以完整、可查核且不可逆轉的方式放棄核武之際，宣布平壤為核武國家，修改美國數十年來不允許此事發生的政策。金正恩三年多來都不理會美國對恢復裁減核武談判的呼籲。

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