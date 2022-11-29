金正恩掌上明珠公開亮相的意義？北韓專制政權不倒

金正恩犧愛女拍照，慶祝洲際彈道飛彈試射成功。（朝中社/歐新社）

北韓 從未說明這個小女生是否有任何兄弟姐妹。她的年齡是個謎。外界甚至不知道她的名字。只曉得她是金正恩 最心愛的女兒。

南韓 認為這個日前突然與父親一起出現於北韓官媒的小女生大約九歲、名叫金珠愛。根據朝中社的報導，她最近陪同金正恩拍了一系列照片，慶祝北韓火星-17型洲際彈道飛彈試射成功。

彭博資訊報導，儘管謎題很多，但這向北韓民眾和世界傳送出明確訊息：首先，金氏政權不倒；其次，北韓近期不會重啟去核談判。

金珠愛首次露面很引人注目。雖然全世界的世襲君主制都會安排繼承人出現在鎂光燈下，但北韓專制政權向來不愛談潛在繼承人。金正恩直到26歲才正式亮相，金珠愛19日登上媒體前，北韓甚至沒提過金正恩有小孩。目前還不知道金正恩會讓她，或傳聞中她的哥哥，來繼承政權。

Open Nuclear Network區域議題經理人Rachel Minyoung Lee分析，現在討論金正恩是否打算交棒金珠愛為時尚早，此舉可能面臨北韓由男性主導政治菁英階層的抗拒。

自10年前上台以來，金正恩無視外界對於他的政權將動搖不穩的預言，努力發展日益多樣化的武器庫存，主要是對付美國，以及它在日本和南韓的盟友。以他的掌上明珠為主題的報導顯示，他有一個可能的繼承人可以傳承這些。南韓國情院相信，金正恩可能是想向民眾保證，他會為「後代的安全」負責。

北韓對美國進行核打擊的能力已經提高，部分人士呼籲，在尋求北韓以完整、可查核且不可逆轉的方式放棄核武之際，宣布平壤為核武國家，修改美國數十年來不允許此事發生的政策。金正恩三年多來都不理會美國對恢復裁減核武談判的呼籲。