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普亭盟友辭去審計署長 傳將轉任俄網路巨擘Yandex

中央社莫斯科29日綜合外電報導
圖為在莫斯科總部的俄國網路巨擘Yandex。路透
圖為在莫斯科總部的俄國網路巨擘Yandex。路透

俄羅斯前財政部長古德林今天表示，他將辭去審計署（Audit Chamber）署長一職，專注於私人倡議。但消息人士稱，他將轉往俄國網路巨擘Yandex任職。

路透報導，古德林（Alexei Kudrin）在職業生涯中，一直被視為親西方的經濟自由主義者，同時也是俄國總統普亭（Vladimir Putin）的親密盟友，他將成為2月俄烏戰爭以來離職的最高階政府官員。

古德林在他的社群平台Telegram頻道中寫道：「我總共在公部門工作約25年…現在我想專注在大型計畫上，除了與廣泛私人倡議的發展有關，也能對人們產生重大影響。」

俄羅斯新聞社（RIA）報導指出，在克里姆林宮致函要求解除古德林的職務後，俄國國會上議院聯邦院（Federation Council）將於明天審議。

古德林在2000年至2011年期間擔任大權在握的財政部長，儘管他與普亭仍保持密切關係，但在擔任審計署長時卻相對低調。

3名知情人士告訴路透，在上週一次深夜會議中，古德林與普亭共商Yandex公司的前景。

消息人士表示，古德林預計將到這間公司任職。Yandex上週才宣布將檢視公司治理全面重整的可能性，這可能導致該公司脫離荷蘭母公司、出售俄國大部分業務，並帶走一些專注於國際市場的業務部門。

Yandex常被稱作「俄羅斯谷歌（Google）」，稱霸俄國網路搜尋及叫車服務市場，但自從莫斯科在烏克蘭展開所謂的「特別軍事行動」後，該公司面臨的壓力愈來愈大，並出售數個被認為是政治敏感的部門，例如新聞服務部門。

俄國 普亭 俄羅斯

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