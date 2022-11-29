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形象討喜、仿如黛安娜 凱特讓國王公公又愛又恨？

記者蘇詠智／即時報導
凱特是目前英國皇室最受外界、喜愛歡迎的成員。（美聯社資料照片）
凱特是目前英國皇室最受外界、喜愛歡迎的成員。（美聯社資料照片）

英國皇室主要成員陣容在伊麗莎白二世女王去世後經過一番更新，民眾也慢慢要開始適應，但很明顯的呈現凱特王妃人氣度超越國王公公查理、王后婆婆卡蜜拉的情況，對於皇室人員來說，一則以喜一則以憂，因為凱特可以擔負為皇室拓展人氣的重任，另方面又太過搶眼、彷如昔日查理被黛安娜比下去的情形重演，要讓國王滿意，似乎不太容易。

凱特和夫婿威廉預計12月到波士頓出席頒獎典禮，是他們7、8年來第一趟美國行，皇室人員對他們此行抱著極高的期望，認為他們的魅力絕對能為皇室在美國爭取到更多的支持，足以彌補哈利和梅根在歐普拉專訪時爆皇室內有人種族歧視的傷害，包括奧斯卡影帝雷米馬利克、怪奇比莉等大咖也會出席，給足威廉與凱特面子，英國媒體現在就開始在為他們的這次行程展開宣傳，一片歌功頌德之聲。

然而凱特太出風頭，又不知不覺的觸犯到皇室多年來「國王應該最受矚目」的傳統，已故的黛安娜就曾經因為過於受到民眾和媒體的喜愛，在皇室內被看成異類，更被自己的丈夫查理嫉妒，現在外界的眼光都關注凱特，查理好不容易登上英國國王之位，又被皇室內的女性搶走關注，注定不能成為各方都矚目的巨星，難免對這個媳婦有些吃味。

查爾斯就算當上英國國王，還是會被其他皇室成員搶走丰采。（路透資料照片）
查爾斯就算當上英國國王，還是會被其他皇室成員搶走丰采。（路透資料照片）
黛安娜（左）鋒頭太健，常讓丈夫查理心中不是滋味。（路透資料照片）
黛安娜（左）鋒頭太健，常讓丈夫查理心中不是滋味。（路透資料照片）

凱特 英國 威廉

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