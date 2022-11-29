形象討喜、仿如黛安娜 凱特讓國王公公又愛又恨？

凱特是目前英國皇室最受外界、喜愛歡迎的成員。（美聯社資料照片）

英國 皇室主要成員陣容在伊麗莎白二世女王去世後經過一番更新，民眾也慢慢要開始適應，但很明顯的呈現凱特 王妃人氣度超越國王公公查理、王后婆婆卡蜜拉的情況，對於皇室人員來說，一則以喜一則以憂，因為凱特可以擔負為皇室拓展人氣的重任，另方面又太過搶眼、彷如昔日查理被黛安娜比下去的情形重演，要讓國王滿意，似乎不太容易。

凱特和夫婿威廉 預計12月到波士頓出席頒獎典禮，是他們7、8年來第一趟美國行，皇室人員對他們此行抱著極高的期望，認為他們的魅力絕對能為皇室在美國爭取到更多的支持，足以彌補哈利和梅根在歐普拉專訪時爆皇室內有人種族歧視的傷害，包括奧斯卡影帝雷米馬利克、怪奇比莉等大咖也會出席，給足威廉與凱特面子，英國媒體現在就開始在為他們的這次行程展開宣傳，一片歌功頌德之聲。