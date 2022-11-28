39年懸案 加拿大偵破2起姦殺案 61歲兇手遭警方逮捕

加拿大一名61歲男子被指控在1983年犯下兩起婦女凶殺案，這兩名婦女在相隔數月之內被發現死在多倫多的家中。（美聯社）

加拿大一名61歲男子被指控在1983年犯下兩起婦女凶殺案，這兩名婦女在相隔數月之內被發現死在多倫多的家中。

衛報報導，多倫多警察 局長拉默（James Ramer）表示被捕男子名叫薩瑟蘭（Joseph George Sutherland）、他於24日被捕，針對他在1983年殺害吉爾摩（Erin Gilmour）和泰斯（Susan Tice）的行為，警方以兩項一級謀殺罪犯起訴他。

拉默提到兩名受害婦女都遭到性侵並被刺死，雖然屍體相隔四個月被發現，但調查人員在2000年使用DNA 技術將兩起案子聯繫到起來，並懷疑這兩起案件的兇手為同一人。警方表示吉爾摩當時本是一名22歲、懷有抱負的時裝設計師，45歲的泰斯則是四個孩子的母親、擁有社工碩士學位並致力於幫助弱勢兒童。

警方稱，2019年這兩起案件的基因樣本被送到德州 的實驗室進行交叉比對，警探史密斯（Steve Smith）透露「薩瑟蘭以前並不是吉爾摩和泰斯之死的嫌疑人或相關人員，如果沒有DNA技術，警方根本不會將案情聯結到他身上」。多倫多警方表示現在將調查薩瑟蘭是否與過去39年的任何其他未破案件有關。

另一方面，吉爾摩的弟弟得知判決後表示「這一天，我幾乎等了一輩子」。