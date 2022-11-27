大家錯怪哈利梅根？女王生前並沒因他們這個舉動發火

伊麗莎白二世女王據傳對於曾孫女用自己的小名命名，抱持著樂見其成的態度。（路透資料照片）

自從英國哈利 王子與妻子梅根 主動宣布要卸下王室重要成員身分、到美國重建新生活，英國不少民眾和媒體提到他倆就只有謾罵。

在哈利與梅根去年於歐普拉的電視專訪揭露王室內部一堆猛料之後，王室支持者對他倆的憤怒有增無減，因而兩人宣布小女兒的名字將叫做莉莉白‧黛安娜‧蒙巴頓—溫莎、小名叫「莉莉」，包括「每日郵報」等刊物批評兩人對伊麗莎白二世女王不敬，因為莉莉白是女王的父親和丈夫私下叫她的綽號，認為他們沒有資格拿來為自己的孩子取這個名字，哪怕他們早就表示是為了向祖母與母親致敬，才用她們的名字為女兒取名，甚至後來很演變成羅生門，哈利與梅根被罵沒有在取名前告知、徵求到女王的同意，彷彿要讓外界更相信他們就是完全不把女王放在眼裡，想怎麼樣就怎麼樣。