大家錯怪哈利梅根？女王生前並沒因他們這個舉動發火
自從英國哈利王子與妻子梅根主動宣布要卸下王室重要成員身分、到美國重建新生活，英國不少民眾和媒體提到他倆就只有謾罵。
在哈利與梅根去年於歐普拉的電視專訪揭露王室內部一堆猛料之後，王室支持者對他倆的憤怒有增無減，因而兩人宣布小女兒的名字將叫做莉莉白‧黛安娜‧蒙巴頓—溫莎、小名叫「莉莉」，包括「每日郵報」等刊物批評兩人對伊麗莎白二世女王不敬，因為莉莉白是女王的父親和丈夫私下叫她的綽號，認為他們沒有資格拿來為自己的孩子取這個名字，哪怕他們早就表示是為了向祖母與母親致敬，才用她們的名字為女兒取名，甚至後來很演變成羅生門，哈利與梅根被罵沒有在取名前告知、徵求到女王的同意，彷彿要讓外界更相信他們就是完全不把女王放在眼裡，想怎麼樣就怎麼樣。
然而最近關於女王生活真實面的新書中，提到女王對於曾孫女兒是以她在親人間的暱稱來命名，並沒有感到任何的不悅，真心相信孫子與孫媳婦是藉此向她致敬，當然王室裡面也有別人對此有意見，覺得這麼做很讓人意外又很放肆，認定莉莉白這個名字只能女王專屬，可是女王自己對此充滿一貫的優雅，說道：「我聽到他們叫她莉莉，真的非常美好，感覺也很正確。」女王自己都可以接受，也往好處想，旁人再以小人之心來看待，就顯得非常沒肚量。
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