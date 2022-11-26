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美國還是盟友？歐盟控美趁火打劫 高價售武器和天然氣

編譯羅方妤／即時報導
政治新聞網站Politico報導，歐盟指控美國趁烏克蘭戰爭期間，高價出售武器和天然氣牟取暴利。歐新社
政治新聞網站Politico報導，歐盟指控美國趁烏克蘭戰爭期間，高價出售武器和天然氣牟取暴利。歐新社

政治新聞網站Politico報導，歐盟指控美國趁烏克蘭戰爭期間，高價出售武器和天然氣牟取暴利。多名歐盟國家高階官員對美國拜登政府感到憤怒，指控美國在歐洲國家受苦時發戰爭財。

一名資深官員告訴Politico：「事實上，如果你冷靜看待，這場戰爭中獲益最大的國家是美國，因為他們用更高價格銷售天然氣，還賣更多武器。」

歐洲對於美國補貼威脅歐洲產業感到日益憤怒，這類爆炸性評論隨之而來，其他地方外交官和部長也公開和私下支持這類言論。拜登政府的綠色補貼和稅收是近幾周最大緊張局勢，歐盟當局稱這在貿易上不公平且可能摧毀歐洲產業，但華府當局迄今為止也沒有讓步。俄羅斯當局可能也樂見西方國家間發生這種有毒氛圍。

此外，歐盟國家為減少對俄國能源依賴，使用美國天然氣，但價格貴了四倍。隨著歐洲國家援助烏克蘭武器後，導致本身武器短缺，美製軍用裝備訂單也可能增加。

歐盟資深官員表示，「我們確實處於歷史性時刻」，主張美國補貼和高能源價格風險造成貿易中斷雙重打擊，可能使輿論反對戰爭和跨大西洋聯盟，「美國需要理解歐盟許多國家民心正在轉變」。歐盟最高外交官波瑞爾呼籲華府當局回應歐洲人的疑慮，「我們的盟邦美國做出影響我們經濟的決定」。

然而，美國白宮國家安全會議（NSC）發言人表示：「歐洲天然氣價格上漲是俄羅斯總統普亭入侵烏克蘭，並對歐洲國家發動能源戰爭造成的。美國急劇增加出口歐洲液化天然氣，讓歐洲能遠離俄國。」

歐盟 天然氣 烏克蘭

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