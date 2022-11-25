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能源緊俏 德國總理辦公室外聖誕樹亮燈時間縮短

中央社柏林24日綜合外電報導
圖為車輛行經柏林布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）。路透
圖為車輛行經柏林布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）。路透

德國為度過冬天尋求節約能源之際，政府發言人今天表示，總理蕭茲（Olaf Scholz）辦公室外的聖誕樹點亮的時間將縮短。

這位發言人告訴法新社，樹上的燈只在每天傍晚4時到8時點亮4小時，而不是像去年那樣一直亮著。

這棵杉樹採自布蘭登堡（Brandenburg）附近的森林，上有4920顆低耗能LED燈裝飾，耗電量為每小時287瓦。

一支兒童合唱團今天在這棵樹下演唱經典聖誕歌曲「噢，聖誕樹」（O Christmas Tree），蕭茲也在場聆聽。

去年佈置聖耶樹時，前總理梅克爾 (Angela Merkel) 仍在任。梅克爾領導的保守派政府於去年12月8日下台，由社會民主黨的蕭茲及其執政夥伴綠黨和自由民主黨接手。

距總理府數百公尺處，布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）前的聖誕樹每天也只點亮6小時，而非24小時。

俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭，顛覆全球能源市場，造成價格飆漲，歐洲也面臨冬季可能出現能源短缺的局面。

為避免在年關前後出現嚴重問題，德國已著手開發新的天然氣來源並鼓勵採取節能措施。

自今年7月起，照亮柏林約200座公共紀念碑和建築物的投射燈即整晚關閉，其中包括紅磚砌成的柏林市政廳、國家歌劇院和沙洛屯堡宮（Charlottenburg Palace）。

蕭茲 梅克爾 民主黨

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