5歲男童被蟒蛇纏住、拖進泳池 靠爸爸爺爺救援倖免於難

BBC報導，澳洲 一名作波烏（Beau Blake）的5歲男童被一條體積約3倍大的蟒蛇咬到、纏住跟拖進游泳 池，所幸爸爸與爺爺即時解救而倖免於難。

波烏的父親班（Ben）25日告訴墨爾本的3AW廣播電台，當這條3公尺長的蟒蛇發動襲擊，波烏正在家開心游泳，而波烏的年邁爺爺將仍然糾纏在一起的一人一蛇從泳池拉出，班則解救了兒子。逃脫的波烏精神不錯，身上只帶了點輕傷。

班告訴電台主持人，「一旦我們清理了血液，就告訴他說他不會死，因為不是一條毒蛇…其實他挺好的」。

根據報導，現居新南威爾斯省海濱小鎮的拜倫灣（Byron Bay）的班跟廣播電台講述了這樁發生在一天前的事件，稱自己兒子絕對是名大兵（trooper），又指一家人會監控蟒蛇咬出傷口的感染跡象。雖然說幸運逃過一劫，班仍稱此一戲劇性傳奇還是挺「煎熬」（ordeal）的。

班表示，波烏只是在游泳池的邊緣走來走去，「我相信那條蟒蛇有點坐在那等著受害者出現…而波烏就是了」。他說，「我看到一個大黑影從樹叢鑽出來，在他們觸底之前，牠就完全纏在他的腿」。

76歲的阿倫在「沒有任何自保」的情況下，隨即跳進泳池，接著把糾纏在一起的波烏與蟒蛇傳給班。班說，「我可不是個小男孩（little lad）…我在15到20秒內就讓他鬆開了」。

班接著抓住蟒蛇大約10分鐘，同時拼命試著安撫自己的爸爸跟兒子，隨後把蛇放走，「這頑皮的東西，牠回到了犯罪現場」。班也告訴主持人，蟒蛇在雪梨以北約 8小時車程的當地是「一個不爭的現實」（a fact of life），「瞧…這就是澳洲」。