我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

「黑五」只有美國人想購物 歐洲消費者想省一點

5歲男童被蟒蛇纏住、拖進泳池 靠爸爸爺爺救援倖免於難

編譯周辰陽／即時報導

BBC報導，澳洲一名作波烏（Beau Blake）的5歲男童被一條體積約3倍大的蟒蛇咬到、纏住跟拖進游泳池，所幸爸爸與爺爺即時解救而倖免於難。

波烏的父親班（Ben）25日告訴墨爾本的3AW廣播電台，當這條3公尺長的蟒蛇發動襲擊，波烏正在家開心游泳，而波烏的年邁爺爺將仍然糾纏在一起的一人一蛇從泳池拉出，班則解救了兒子。逃脫的波烏精神不錯，身上只帶了點輕傷。

班告訴電台主持人，「一旦我們清理了血液，就告訴他說他不會死，因為不是一條毒蛇…其實他挺好的」。

根據報導，現居新南威爾斯省海濱小鎮的拜倫灣（Byron Bay）的班跟廣播電台講述了這樁發生在一天前的事件，稱自己兒子絕對是名大兵（trooper），又指一家人會監控蟒蛇咬出傷口的感染跡象。雖然說幸運逃過一劫，班仍稱此一戲劇性傳奇還是挺「煎熬」（ordeal）的。

班表示，波烏只是在游泳池的邊緣走來走去，「我相信那條蟒蛇有點坐在那等著受害者出現…而波烏就是了」。他說，「我看到一個大黑影從樹叢鑽出來，在他們觸底之前，牠就完全纏在他的腿」。

76歲的阿倫在「沒有任何自保」的情況下，隨即跳進泳池，接著把糾纏在一起的波烏與蟒蛇傳給班。班說，「我可不是個小男孩（little lad）…我在15到20秒內就讓他鬆開了」。

班接著抓住蟒蛇大約10分鐘，同時拼命試著安撫自己的爸爸跟兒子，隨後把蛇放走，「這頑皮的東西，牠回到了犯罪現場」。班也告訴主持人，蟒蛇在雪梨以北約8小時車程的當地是「一個不爭的現實」（a fact of life），「瞧…這就是澳洲」。

游泳 澳洲 北約

上一則

以巴密集談判避衝突 以色列青少年遺體獲歸還

下一則

印尼餘震一夜搖21次 最大規模4.1民眾奔逃

延伸閱讀

游泳與我

游泳與我
千禧輪上（一六）

千禧輪上（一六）
危害本土生態 喬州限制飼養蟒蛇、南美蜥等動物

危害本土生態 喬州限制飼養蟒蛇、南美蜥等動物
6.7米巨蟒「活吞」印尼婦農耕 剖腹驚見完整屍體

6.7米巨蟒「活吞」印尼婦農耕 剖腹驚見完整屍體

熱門新聞

金正恩視察導彈試射，這也是金正恩女兒首度曝光。（路透）

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

2022-11-18 20:11
英國前首相強生本周在美國彭博新聞於新加坡舉行的論壇發表演說時，強烈批評中國是「高壓獨裁國家」，讓台下500名政商界人士感到震驚。（美聯社）

強生批中俄是「高壓獨裁國家」 美富豪彭博被迫道歉

2022-11-18 22:32
威廉（右）被認為有可能永遠不會與哈利和好。（路透資料照片）

英皇室專家爆料：威廉自以為是 被寵壞 恐拒絕與弟和好

2022-11-18 17:54
16日的G20閉幕式上，中國國家主席習近平對加拿大總理杜魯多一段被側錄公開的「不爽指責」影片，引發國際輿論和媒體的關注。（路透）

習在不爽什麼？解讀「抱怨加拿大」影片與中加政治交鋒

2022-11-17 01:29
義大利總理梅洛尼日前出席G20峰會。（Getty Images）

義大利總理帶6歲女兒出席峰會遭批 回嗆：沒你的事

2022-11-18 09:20
日本皇室繼承順位第二、秋篠宮文仁親王長子悠仁親王。（Getty Images）

怕步上真子後塵？日皇室恐為悠仁親王物色王妃 專家：理想型像「她」

2022-11-19 06:40

超人氣

更多 >
「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清
影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯
紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光

紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光
汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了

汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了
紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打