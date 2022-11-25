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俄下院通過「答布林肯」法 取締同志、戀童癖宣傳

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯聯邦會議下院「國家杜馬」24日一致表決通過擴大所謂的「同志宣傳」禁令，因美國國務卿布林肯事前曾出聲抨擊，國家杜馬議長沃洛金就為此法取了「答布林肯」法的暱稱。資料照片。(美聯社)
俄羅斯聯邦會議下院「國家杜馬」24日一致表決通過擴大所謂的「同志宣傳」禁令，因美國國務卿布林肯事前曾出聲抨擊，國家杜馬議長沃洛金就為此法取了「答布林肯」法的暱稱。資料照片。(美聯社)

BBC報導，俄羅斯聯邦會議下院「國家杜馬」24日一致表決通過擴大所謂的「同志宣傳」（gay propaganda）禁令。

由於美國國務卿布林肯事前推文抨擊此舉為「又一次嚴重打擊俄羅斯LGBTQI+人士的言論自由與人權」，國家杜馬議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）據報就為此法取了「答布林肯」（Answer to Blinken）法的暱稱。

俄羅斯官媒《RT》指出，國家杜馬投票決定全面封殺國內的LGBTQ、戀童癖與性別變更宣傳。這項「保護傳統價值」的法案得到了全體397位議員的支持，在沒有任何反對或棄權的情況下過關。

新立法將取締廣告、書籍、電影與媒體的此類宣傳，違法者預計將受重罰，個人會因LGBTQ宣傳而面對40萬盧布（折合台幣約20萬元）的罰款，公司實體則高達5百萬盧布（折合台幣約254萬元）。推廣戀童癖的罰款加倍，違法的外國當事人也將面臨驅逐出境。

各界廣泛視國家杜馬此項立法為2013年禁止在俄羅斯18歲以下人群之間傳播LGBTQ資料的法律後續行動，但現在將同時適用於成年人與未成年人。雖然仍必須通過上院、聯邦委員會表決，再經普亭總統簽字生效，但大致上僅被視為行政步驟。

根據報導，美國國務卿布林肯在表決前一天發推文抨擊，並「敦促俄羅斯國會議員撤回此法，尊重所有人的人權與尊嚴」。報導指沃洛金在議事堂稱此法是「答布林肯法」，又指該法將保護「我們的孩子、這個國家的未來免於美國與歐洲國家所散布黑暗（darkness ）的影響」。

俄羅斯 布林肯 LGBTQ

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