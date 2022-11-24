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印尼孕婦出門買零食遇地震遭活埋 家人哭斷腸

中央社／西爪哇25日專電
印尼西爪哇省21日發生的5.6地震，至今已造成272人死亡。（路透）
印尼西爪哇省21日發生的5.6地震，至今已造成272人死亡。（路透）

「我還是不相信她走了，她是我最美的妹妹啊！」印尼地震重災區古格南一間臨時安置中心傳出慘烈哭聲。不幸罹難的孕婦英德亞的姊姊在帳篷內抱著外甥嚎啕大哭，她怎麼都不願相信，妹妹只是出門買零食，就與她天人永隔。

今年23歲、懷有5個月身孕的英德亞（Indri Rahmawati），21日在距離自家不到500公尺的小攤買零食時遇到地震。攤販旁的房子瞬間倒塌，幾乎夷為平地。在失蹤4天後，她的遺體昨天被找到，家人震驚無法接受。

根據英德亞家人說法，英德亞和攤販老闆都被活埋在瓦礫堆中。她的姊姊哭了一整天，情緒遲遲無法平復，當中央社記者前往英德亞一家人暫時棲身的帳蓬時，看到英德亞的姊姊緊抱著外甥，眼淚流個不停、不斷啜泣，撕心裂肺的哭聲，傳遍了整個安置中心。

英德亞的姊姊一邊一哭一邊向中央社記者說：「地震發生時，所有家人都在家中，只有英德亞獨自一人去小攤買零食。我們都沒事，但她卻走了。」

英德亞的姊姊說，英德亞是一個非常善良的人，人很好，「我還是不能相信她已經離開我們了」。她一邊說，一邊摸著外甥，感嘆說，「這個孩子怎麼辦？」懷有身孕的英德亞育有一子，小孩看起來仍十分平靜，似乎還不懂大人的悲痛。

英德亞的丈夫常年在雅加達（Jakarta）工作，得知英德亞的死訊後趕回家鄉。當英德亞的姊姊受訪時，他則安靜地在一旁坐著，眼神空洞、面容憔悴地抱著兒子。夫妻倆結婚近十年，他無法接受妻子已經逝世的消息。

英德亞的遺體是在昨天上午被尋獲。此前，英德亞一家人還試圖透過當地媒體找尋英德亞的蹤影，因為地震當下沒有目擊者看到英德亞，她的母親還猜想英德亞可能在地震當下去躲雨，沒有去攤販處，盼望奇蹟出現，但在地震4天後，一家人卻收到英德亞離世的噩耗。

英德亞的姊姊表示，她想對英德亞說「希望你在天堂中安息」。當記者問及他們需要什麼幫忙時，她說，因為房子倒塌，接下來會需要資金重建。

印尼西爪哇省21日發生的5.6地震，至今已造成272人死亡，類似的悲劇不斷在這場強震中上演。記者在重災區古格南鄉（Cugenang）採訪時，周圍不時會傳出居民的啜泣聲，災區氣氛相當凝重。當局指出，目前仍有39人失蹤，隨著救援時間分秒流逝，死亡人數可能增加。

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