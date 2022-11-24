我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節剩菜一堆吃不完 美食家：燉湯最棒

美爆發史上最嚴重禽流感 恐續「推升蛋價」

國安考量 英國禁「中製監控系統」裝在敏感場所

記者張文馨／華盛頓即時報導
英國內閣辦公室大臣道登。（美聯社）
英國內閣辦公室大臣道登。（美聯社）

英國金融時報（Financial Times）24日報導，英國政府因國安考量，禁止在政府部門的敏感場所裝設中國製造的監視系統，類似裝備不應連上政府部門的核心網路，且各部會應考慮換掉它們。

根據報導，英國內閣辦公室大臣道登（Oliver Dowden）表示，「鑑於對英國的威脅，以及這些系統的能力和連結性不斷提高，必須採取更多限制。」

最新禁令將涵蓋受中華人民共和國「國家情報法」約束的企業所製造的視訊監控系統，北京2017年頒布的國家情報法要求有關機關、組織和公民與北京安全部門合作，國際關注北京將透過中國設備竊取各國重要資訊。

道登告訴英國政府各部門，中國設備不應連結到其「核心網路」，要求各部門考慮拆除相關設備，並考慮擴大禁令，即便是未指定為「敏感」的部分。

至於為何不是全面撤下所有由中國製的監控鏡頭，英國廣播公司（BBC）引述一位首相發言人的說法報導，英國正持續檢討這項問題，目前先採取預防措施。

據報導，衛生大臣韓考克（Matt Hancock）2021年違反防疫規定親吻助理的畫面被流出，英國衛生與社會關懷部數月前決定停止採購海康威視的攝影機，在此之前，該部門使用的海康威視產品多達82項。

跨黨派的英國國會議員數度呼籲英國首相禁止在英國銷售或使用海康威視和大華生產的監控設備；這兩間陸企都遭華府指控協助北京監控新疆維吾爾族，而被美國列入黑名單。

下議院外交委員會主席兼保守黨中國研究小組主席凱恩斯（Alicia Kearns）在禁令公布後對BBC表示，「這是朝著正確方向邁出的一步，且應該走得更遠。」

凱恩斯呼籲，公共機構與地方政府都應該停止採購海康威視等企業的監控設備。

一名海康威視發言人質疑英國政府評估的可信度，他表示，海康威視無法將最終用戶的資料傳輸給第三方，也不會管理最終用戶的數據庫，海康威視的鏡頭符合英國的法規，符合嚴格的安全要求。

英國 北京 華人

上一則

伊朗當局報復？前足球員被以「散布反政府宣傳」罪名逮捕

下一則

調查恐需花費數年…俄烏戰爭保守估計「超過1.5萬人失蹤」

延伸閱讀

美爆發史上最嚴重禽流感 恐續「推升蛋價」

美爆發史上最嚴重禽流感 恐續「推升蛋價」
英國：鑑於國安考量 政府停用中國製監視攝影鏡頭

英國：鑑於國安考量 政府停用中國製監視攝影鏡頭
英禁蘇格蘭再辦獨立公投 脫英派受打擊

英禁蘇格蘭再辦獨立公投 脫英派受打擊
比美還快 歐洲議會認定俄支持恐怖主義

比美還快 歐洲議會認定俄支持恐怖主義

熱門新聞

金正恩視察導彈試射，這也是金正恩女兒首度曝光。（路透）

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

2022-11-18 20:11
英國前首相強生本周在美國彭博新聞於新加坡舉行的論壇發表演說時，強烈批評中國是「高壓獨裁國家」，讓台下500名政商界人士感到震驚。（美聯社）

強生批中俄是「高壓獨裁國家」 美富豪彭博被迫道歉

2022-11-18 22:32
威廉（右）被認為有可能永遠不會與哈利和好。（路透資料照片）

英皇室專家爆料：威廉自以為是 被寵壞 恐拒絕與弟和好

2022-11-18 17:54
16日的G20閉幕式上，中國國家主席習近平對加拿大總理杜魯多一段被側錄公開的「不爽指責」影片，引發國際輿論和媒體的關注。（路透）

習在不爽什麼？解讀「抱怨加拿大」影片與中加政治交鋒

2022-11-17 01:29
義大利總理梅洛尼日前出席G20峰會。（Getty Images）

義大利總理帶6歲女兒出席峰會遭批 回嗆：沒你的事

2022-11-18 09:20
日本皇室繼承順位第二、秋篠宮文仁親王長子悠仁親王。（Getty Images）

怕步上真子後塵？日皇室恐為悠仁親王物色王妃 專家：理想型像「她」

2022-11-19 06:40

超人氣

更多 >
評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡
黑五搶折扣 8類商品不急買

黑五搶折扣 8類商品不急買
「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清
9月賭城之旅轉溫哥華 被加海關沒收17萬 台客追回有望

9月賭城之旅轉溫哥華 被加海關沒收17萬 台客追回有望
影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯