國安考量 英國禁「中製監控系統」裝在敏感場所

英國內閣辦公室大臣道登。（美聯社）

英國 金融時報（Financial Times）24日報導，英國政府因國安考量，禁止在政府部門的敏感場所裝設中國製造的監視系統，類似裝備不應連上政府部門的核心網路，且各部會應考慮換掉它們。

根據報導，英國內閣辦公室大臣道登（Oliver Dowden）表示，「鑑於對英國的威脅，以及這些系統的能力和連結性不斷提高，必須採取更多限制。」

最新禁令將涵蓋受中華人 民共和國「國家情報法」約束的企業所製造的視訊監控系統，北京 2017年頒布的國家情報法要求有關機關、組織和公民與北京安全部門合作，國際關注北京將透過中國設備竊取各國重要資訊。

道登告訴英國政府各部門，中國設備不應連結到其「核心網路」，要求各部門考慮拆除相關設備，並考慮擴大禁令，即便是未指定為「敏感」的部分。

至於為何不是全面撤下所有由中國製的監控鏡頭，英國廣播公司（BBC）引述一位首相發言人的說法報導，英國正持續檢討這項問題，目前先採取預防措施。

據報導，衛生大臣韓考克（Matt Hancock）2021年違反防疫規定親吻助理的畫面被流出，英國衛生與社會關懷部數月前決定停止採購海康威視的攝影機，在此之前，該部門使用的海康威視產品多達82項。

跨黨派的英國國會議員數度呼籲英國首相禁止在英國銷售或使用海康威視和大華生產的監控設備；這兩間陸企都遭華府指控協助北京監控新疆維吾爾族，而被美國列入黑名單。

下議院外交委員會主席兼保守黨中國研究小組主席凱恩斯（Alicia Kearns）在禁令公布後對BBC表示，「這是朝著正確方向邁出的一步，且應該走得更遠。」

凱恩斯呼籲，公共機構與地方政府都應該停止採購海康威視等企業的監控設備。

一名海康威視發言人質疑英國政府評估的可信度，他表示，海康威視無法將最終用戶的資料傳輸給第三方，也不會管理最終用戶的數據庫，海康威視的鏡頭符合英國的法規，符合嚴格的安全要求。