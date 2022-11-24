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歐盟理事會主席將訪北京 官員透露台灣為重點議題

中央社布魯塞爾24日綜合外電報導
歐盟理事會主席米歇爾。(美聯社)
歐盟理事會主席米歇爾。(美聯社)

歐盟理事會主席米歇爾將於12月1日赴北京與中國國家主席習近平會談。官員表示，此行重點議題在於俄羅斯入侵烏克蘭對世界構成的威脅，以及中國本身對台灣的威脅。

法新社報導，米歇爾（Charles Michel）推文宣布訪問行程時表示：「我們將討論全球挑戰，以及攸關共同利益的主題。」

官員們說，代表歐盟各國領導人的歐盟理事會（European Council）主席米歇爾幾個月來嘗試安排與習近平會談，上周20國集團（G20）峰會終於確定日期。

一名歐洲官員匿名表示，歐盟各國領袖已授權米歇爾與中國對談。

官員說，中國不提供武器給俄羅斯、不協助莫斯科規避歐美經濟制裁，對歐洲而言至關重要；而在台灣議題方面，當前局勢有「化解衝突」的必要。

他表示：「關鍵在於，規則是國際秩序的基礎。」

「我們希望向中國傳達的是，我們需要一個讓聯合國（UN）處於中心的世界，而俄國侵略、台灣可能發生衝突都是真正的危險。」

至於經濟方面，這名官員說，米歇爾將試圖找尋方法來降低歐洲對中國的貿易赤字。

習近平掌權下的中國變得愈來愈獨斷，當前歐盟各國正熱切討論如何處理與中國的關係。美國力促西方盟邦共同抗中，但若干與中國有重要貿易關係的歐盟成員國拒絕把全球事務分成2個陣營。

歐盟 習近平 俄羅斯

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