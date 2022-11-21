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頭巾示威燒卡達世足 伊朗隊拒唱國歌

編譯中心／綜合21日電
伊朗女子艾米尼9月遭宗教警察逮捕後死亡，引發全國抗議，伊朗國家足球隊長哈吉薩菲（圖）20日在世界盃足球賽開踢前夕聲援示威民眾。(法新社)
伊朗女子艾米尼9月遭宗教警察逮捕後死亡，引發全國抗議，伊朗國家足球隊長哈吉薩菲（圖）20日在世界盃足球賽開踢前夕聲援示威民眾。(法新社)

因「艾米尼之死」引發的「頭巾示威」在伊朗持續延燒，而伊朗足球國家隊隊長哈伊薩菲（Ehsan Hajsafi）在世界杯對陣英格蘭國家隊的首場比賽之前，公開反對自己祖國的局勢，明言「盼做人民的聲音」，更在開賽前的奏國歌儀式上，與伊朗隊其他場上球員一同拒唱國歌。

BBC報導，近幾個月來伊朗的暴力反政府抗議活動遭到嚴厲鎮壓，現年32歲的哈伊薩菲在21日的比賽前對記者表示「球員們支持那些死去的人」，並強調「我們必須接受自己國家的情況不正確、我們的人民不快樂」。

人權活動人士表示在伊朗安全部隊的鎮壓中已有400多名抗議者被殺、另有1萬6800人被捕。伊朗領導人更表示「抗議活動是該國外敵精心策畫的騷亂」。

伊朗隊長哈伊薩菲在世界杯賽事的記者會上表示「首先，我想向伊朗所有失去親人的家庭表示哀悼，他們應該知道我們全隊與他們站在一起、我們支持他們、同情他們。我們不能否認國家的狀況不好，球員們也知道這一點」。

哈伊薩菲強調「我們在這裡，但這並不意味著我們不應該成為他們的聲音或者我們不尊重他們，我們擁有的一切都來自他們、我們必須戰鬥、我們必須盡力所能進球，並將成果展示給勇敢的伊朗人民，我希望能改變人們的期望」。

伊朗隊世盃首場賽事以2：6敗給英格蘭隊。開賽前一如慣例奏起伊朗國歌，但在看台上球迷叫囂噓聲中，伊朗全隊球員都默不作聲，肅立至國歌播放完畢。部分球迷還做出拇指朝下的貶意手勢。路透報導，伊朗國營電視台雖有直播賽事，但在播國歌前做了鏡頭審查，沒有播出國足球員在奏國歌時列隊的畫面。

在哈伊薩菲表態前，伊朗隊王牌球星、効力德甲的阿斯蒙（Sardar Azmoun）是最為人所知的表態者。這名有「伊朗梅西」之稱前鋒因公開支持示威，一度被伊朗足總逼迫剔出國足名單。

庫德族女子艾米尼涉違反頭巾令被捕後疑遭警暴而猝死，伊朗自9月中旬爆發「頭巾示威」，並由抗議強迫女性戴頭巾至宣示對國家神權統治等廣泛不滿，席捲全國並持續至今。

伊朗 足球 梅西

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