我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節交易周 股指震盪走低

世界盃／美國vs威爾斯1:1 首場和局出現

梨泰院事件剛發生 韓國世足街頭應援活動陷未知數

中央社首爾21日專電

2022卡達世界盃足球賽開踢，韓國自2002年以來都會在韓國隊出戰時舉行大型街頭應援活動，讓民眾可以聚集在光化門廣場一起觀看比賽、為代表隊加油，但今年因梨泰院事件剛發生，是否會舉辦仍是未知數。

4年一度的世足賽對熱愛足球的韓國人而言，是相當受到重視的國際賽事，從2002年日韓世足賽起，由大韓足球協會與首爾市政府共同舉辦的街頭應援成為例行活動，不過大韓足球協會今年在10月底發生梨泰院踩踏事件後撤回光化門廣場使用申請。

在外界預期今年街頭應援可能取消時，韓國足球國家代表隊支援團體「紅色惡魔」向有關當局提出了活動申請，規劃在11月24、28日，12月3日舉行街頭應援活動，延續這項20年傳統。

韓媒channelA報導，鐘路區廳今天下午審查紅色惡魔提出的活動安全管理計畫書，暫時做出保留決定，要求紅色惡魔補充資料後重新提出。據相關人士說法，紅色惡魔預期活動人數約在一萬人左右，規劃24日部署60名警備人力，但審議委員認為需要2到3倍的人力才足夠。

對於外界就安全性及適切性的質疑，紅色惡魔首爾分會長趙浩泰（譯音）今天接受韓國CBS廣播訪問時說明，街頭應援活動一般都是坐在凳子上，三五成群地進行，不會像梨泰院事件一樣因為擠在狹窄巷弄中，發生人群雜沓、過度密集的狀況，主辦方也規劃設置護欄，將光化門廣場劃分為10、20多個區域，限制每區能進入的人數。

韓國足協為追悼梨泰院事件，決定不舉辦街頭應援，但紅色惡魔應援團則持不同看法，趙浩泰指出，「街頭應援是2002年延續至今的活動，期間從未發生安全事故」，「希望藉由這次活動，讓韓國人民能再次感受到韓國是一個安全的國家，可以舉辦安全、沒有任何事故發生的大規模活動」。

「許多民眾（因梨泰院事件）產生創傷，社會氛圍也相當低落」，趙浩泰說，「我認為在慘劇發生時，我們國家特有的應援文化也可以是一種慰藉、追悼的方式」。

足球 梨泰院 世界盃

上一則

小飛機墜毀哥倫比亞第二大城民宅 機上8人全喪命

延伸閱讀

世界OnAir／災害應變專家：這樣做才能避免梨泰院重演

世界OnAir／災害應變專家：這樣做才能避免梨泰院重演
韓民團公布梨泰院罹難者名單 挨批釀二度傷害

韓民團公布梨泰院罹難者名單 挨批釀二度傷害
梨泰院推擠意外再增1死…腦死士兵捐贈器官 死亡總數達157人

梨泰院推擠意外再增1死…腦死士兵捐贈器官 死亡總數達157人
梨泰院案陰影... 龍山消防署長坦承有幻聽、服抗憂鬱藥

梨泰院案陰影... 龍山消防署長坦承有幻聽、服抗憂鬱藥

熱門新聞

金正恩視察導彈試射，這也是金正恩女兒首度曝光。（路透）

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

2022-11-18 20:11
16日的G20閉幕式上，中國國家主席習近平對加拿大總理杜魯多一段被側錄公開的「不爽指責」影片，引發國際輿論和媒體的關注。（路透）

習在不爽什麼？解讀「抱怨加拿大」影片與中加政治交鋒

2022-11-17 01:29
波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後俄烏2國互相指責，但最新消息指出擊中波蘭普熱沃多夫村的飛彈為烏克蘭軍方所發射。(路透)

擊中波蘭飛彈是烏克蘭射的？匿名美官員爆：為應付俄軍攻擊

2022-11-16 01:05
波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後，美國總統拜登（Joe Biden）稱「不太可能是俄羅斯發射的飛彈」。(Getty Images)

俄製飛彈擊中波蘭 拜登開會後稱：不太可能是俄發射

2022-11-15 21:56
英國前首相強生本周在美國彭博新聞於新加坡舉行的論壇發表演說時，強烈批評中國是「高壓獨裁國家」，讓台下500名政商界人士感到震驚。（美聯社）

強生批中俄是「高壓獨裁國家」 美富豪彭博被迫道歉

2022-11-18 22:32
英國首相蘇納克與習近平會晤臨時取消。(路透)

英相蘇納克G20會習近平臨時取消 可能與對台發言有關

2022-11-16 02:45

超人氣

更多 >
南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」
彭麗媛60大壽切蛋糕 習近平微笑拍手祝賀

彭麗媛60大壽切蛋糕 習近平微笑拍手祝賀
紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」
台灣「抗議天王」柯賜海 陳屍北巿公園車內

台灣「抗議天王」柯賜海 陳屍北巿公園車內