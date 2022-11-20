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拒播世界盃開幕儀式 英BBC轉播聚焦「批評卡達爭議」

編譯張君堯／即時報導
2022世界盃足球賽正式開幕，主辦國卡達斥資數百萬英鎊舉辦開幕式，並希望將全球媒體的目光集中在足球而非卡達過去人權紀錄不佳，但主流媒體似乎不太買帳。（歐新社）
2022世界盃足球賽正式開幕，主辦國卡達斥資數百萬英鎊舉辦開幕式，並希望將全球媒體的目光集中在足球而非卡達過去人權紀錄不佳，但主流媒體似乎不太買帳。（歐新社）

2022世界盃足球賽正式開幕，主辦國卡達斥資數百萬英鎊舉辦開幕式，並希望將全球媒體的目光集中在足球而非卡達過去人權紀錄不佳，但主流媒體似乎不太買帳。

衛報報導，英國BBC在開幕式期間完全忽略儀式，轉而批評卡達對移民工人的待遇，強調國際足球總會（FIFA）的腐敗並探討卡達對同性戀的禁令等。

當日賽事主持人林納克（Gary Lineker）在播報開始時提到「這是歷史上最具爭議性的世界盃，甚至比賽都還沒開始，自從國際足總在2010年選擇卡達以來，這個舉辦最偉大足球賽事的史上最小國家面臨著一些重大問題，從招標過程中的腐敗指控到建造體育場的移民工人待遇、許多人因此喪生、同性戀在這裡是違法的、婦女的權利和言論自由受到關注，此外6年前更決定將世界盃從夏季改為冬季」。

林納克總結道「在這樣的背景下將舉行賽事，一場將在世界各地被收看和享受的比賽，國際足總說：關注足球，好吧，我們至少能做到幾分鐘」，接下來便是更多有關卡達政治陰謀和腐敗的討論。

BBC拒絕解釋為何在開幕式當下轉播由看主持人阿特金斯（Ros Atkins）對國際特赦組織的採訪並表示「我們以前從未見過如此驚人的碳足跡的世界盃」。即使是被請來為BBC分析賽事的退役球員史考特（Alex Scott）也嘲笑國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino），前英格蘭隊長希勒（Alan Shearer）也痛批「如果他對移民工人及其家人感到如此關切，當國際特赦組織一直要求國際足總提供超過4億美元的賠償金時卻沒有同意，這又是為什麼？」。

最終希勒稱「作為球迷，我們無法選擇世界盃的舉辦地點，就像我們無法選擇誰投資於我們的足球俱樂部一樣」，並強調在這個時代成為球迷面臨的一些細微差別：例如「運動洗白運動」等。

足球 世界盃 移民

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