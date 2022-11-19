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馬來西亞大選安華、慕尤丁都稱勝利 總理難產

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馬來西亞大選安華、慕尤丁都稱勝利 總理難產

編譯田思怡／即時報導
馬來西亞反對派領袖安華20日召開記者會，表示已掌握籌組政府的多數席次。（Getty Images）
馬來西亞反對派領袖安華20日召開記者會，表示已掌握籌組政府的多數席次。（Getty Images）

馬來西亞國會大選開票結果，沒有任何一黨拿下國會222席的半數，反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）領導的「希望聯盟」(Hope Pact)拿下82席，前總理慕尤丁（Muhyiddin Yassin）帶領的「國民聯盟」（Perikatan Nasional）獲得73席，過去長期執政的巫統（UMNO）所領導的國民陣線（Barisan Nasional）只拿到30席。安華和慕尤丁都宣稱勝利，表示他們可以在20日組成聯合政府。

安華表示，他已掌握籌組政府所需的席次，但對於組聯合政府的可能夥伴守口如瓶，表示將在他向馬來西亞國家元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah)提交名單後才會宣布。

慕尤丁也宣布將與其他政黨籌組聯合政府。

經過一整晚的協商後，安華20日黎明舉行記者會表示，「我們已掌握籌組政府的多數席次」。他說：「國會多數意味超過111席。」

馬來西亞國會原本全部222席都要改選，不過競選期間有1名候選人突然去世，另外2個選區因天候惡劣而延期投票，因此只選出220席。

慕尤丁也召開記者會說：「我們願意與任何政黨合作。」

安華的長期政敵、高齡97歲的前總理馬哈迪（MahathirMohamad）連任失敗，這是他自1969年以來首度沒選上國會議員。

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