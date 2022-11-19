馬來西亞大選安華宣稱取得多數 對手仍未認敗

馬來西亞反對派領袖安華（中）20日表示，他的聯盟在競爭激烈的國會大選取得足夠席次來籌組下一屆政府。（Getty Images）

馬來西亞反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）今天表示，他的聯盟在競爭激烈的國會大選取得足夠席次來籌組下一屆政府，可望替他首相之路做好準備。

法新社報導，然而，昨天大選在沒有出現絕對贏家情況下，率領敵對陣營「國民聯盟」（Perikatan Nasional）的前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）表示，他同樣在協商籌組下一個政府。

分析家先前示警說，這次大選如果無明顯勝方，且籌組聯合政府的協商工作花費太久時間，馬來西亞這個多民族國家以及東南亞 第三大經濟體恐面臨進一步的政治動盪。

歷經一晚上瘋狂協商後，安華於今天黎明舉行記者會表示，「我們如今有多數來籌組政府」。

當被問及誰會與他結盟，75歲的安華並未點名，但說這些人已做出書面承諾，並將提交馬來西亞國家元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）批准。

他說：「國會多數意味著超過111席次。」

官方結果顯示，在開出219席成績之後，安華的希望聯盟（Pakatan Harapan）贏得82席，慕尤丁的國民聯盟73席。

官方結果顯示，過去勢力龐大的巫統（UMNO）受累於涉貪在獄中服刑的前首相納吉之下，所領導的國民陣線（Barisan Nasional）以30席成績遠遠落後。

規模較小的區域政黨，包括位在婆羅洲的砂拉越（Sarawak）和沙巴（Sabah）的政黨，預料將握有「造王者」角色。

馬來西亞國會原本全部222席都要改選，不過競選期間有2名候選人逝世，另1個選區的席次因天候不佳而延期投票 。

慕尤丁在記者會中激昂地說：「我們願意與任何政黨合作。」

但安華宣稱，慕尤丁的聯盟「不可能」籌組政府。

此外，高齡97歲的前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）連任失敗之後，成了這次選舉最大輸家之一。