我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國家庭受多大通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪

搭世界最大蒸汽船 慢遊密西西比河沿岸

中國與泰國發表聯合聲明 泰方：堅定奉行一中政策

記者廖士鋒／即時報導
中國與泰國19日發布「中泰聯合聲明」，泰方強調承認「台灣是中國不可分割一部份」。(美聯社)
中國與泰國19日發布「中泰聯合聲明」，泰方強調承認「台灣是中國不可分割一部份」。(美聯社)

中國與泰國19日發表聯合聲明，對涉台議題有所著墨，泰方強調堅定奉行一中政策；雙方重申，在涉及國家主權、統一和領土完整的重大原則問題上，進一步加強相互信任、理解和支持。

據中國外交部官網消息，19日中國國家主席習近平與泰國總理帕拉育共同發表「中泰聯合聲明」，當中雙方就構建更為穩定、更加繁榮、更可持續的中泰命運共同體達成共識。

聯合聲明提到，「泰方堅定奉行一個中國政策，承認台灣是中國不可分割的一部分，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。泰方支持中國『一國兩制』方針」。

公開資料顯示，近月以來中國與東協各國的聯合聲明或公報，涵蓋越南、印尼、柬埔寨與泰國，都特別針對台灣問題有諸多表述。11月16日習近平與印尼總統佐科威「中印（尼）聯合聲明」，當中印尼重申堅定奉行一個中國政策，繼續支持兩岸關係和平發展與中國和平統一。又如11月2日越共總書記阮富仲訪北京的「中越聯合聲明」，越方重申堅定奉行一個中國政策，「支持兩岸和平發展與中國統一大業，堅決反對任何形式的台獨分裂活動並一貫支持不干涉各國內政原則，不同台灣發展任何官方關係」。

此外，11月11日中國總理李克強訪柬埔寨發布的「中柬聯合公報」，柬方重申「堅定奉行一個中國原則，反對任何損害中國主權和領土完整的言行，反對任何形式的台獨分裂活動，反對外部勢力以任何藉口干涉主權國家內政，支持中國維護核心利益，支持中國為實現國家統一所作的一切努力」。

泰國 印尼 習近平

上一則

紐西蘭總理阿爾登會習近平 對台海議題表達關切

延伸閱讀

APEC在地緣政治陰影下登場 泰國力推亞洲貿易協議

APEC在地緣政治陰影下登場 泰國力推亞洲貿易協議
評論╱中美聯繫機制重新開展 美會在台灣問題上退讓？

評論╱中美聯繫機制重新開展 美會在台灣問題上退讓？
泰國：APEC恐無聯合聲明 綠色經濟成果文件較可能達成

泰國：APEC恐無聯合聲明 綠色經濟成果文件較可能達成
APEC在地緣政治陰影下登場 泰國力推亞洲貿易協議

APEC在地緣政治陰影下登場 泰國力推亞洲貿易協議

熱門新聞

俄國總統普亭11日在克里姆林宮接見國家科學院院長克拉斯尼科夫。（美聯社）

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

2022-11-12 15:15
金正恩視察導彈試射，這也是金正恩女兒首度曝光。（路透）

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

2022-11-18 20:11
剛結束12天航程的「盛世公主號」郵輪12日早上駛抵澳洲雪梨港，船上載著3300名乘客及1300名船員，一共發現800多名旅客感染新冠肺炎，意味著約1/5的人確診。（路透 / AAPIMAGE）

又爆大規模染疫 「盛世公主號」郵輪逾800人確診

2022-11-12 10:40
16日的G20閉幕式上，中國國家主席習近平對加拿大總理杜魯多一段被側錄公開的「不爽指責」影片，引發國際輿論和媒體的關注。（路透）

習在不爽什麼？解讀「抱怨加拿大」影片與中加政治交鋒

2022-11-17 01:29
波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後俄烏2國互相指責，但最新消息指出擊中波蘭普熱沃多夫村的飛彈為烏克蘭軍方所發射。(路透)

擊中波蘭飛彈是烏克蘭射的？匿名美官員爆：為應付俄軍攻擊

2022-11-16 01:05
波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後，美國總統拜登（Joe Biden）稱「不太可能是俄羅斯發射的飛彈」。(Getty Images)

俄製飛彈擊中波蘭 拜登開會後稱：不太可能是俄發射

2022-11-15 21:56

超人氣

更多 >
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻
金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射
拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係

拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係
共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」
科技巨頭思科 將裁員4000人

科技巨頭思科 將裁員4000人