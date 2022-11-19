中國與泰國發表聯合聲明 泰方：堅定奉行一中政策

中國與泰國19日發布「中泰聯合聲明」，泰方強調承認「台灣是中國不可分割一部份」。(美聯社)

中國與泰國 19日發表聯合聲明，對涉台議題有所著墨，泰方強調堅定奉行一中政策；雙方重申，在涉及國家主權、統一和領土完整的重大原則問題上，進一步加強相互信任、理解和支持。

據中國外交部官網消息，19日中國國家主席習近平 與泰國總理帕拉育共同發表「中泰聯合聲明」，當中雙方就構建更為穩定、更加繁榮、更可持續的中泰命運共同體達成共識。

聯合聲明提到，「泰方堅定奉行一個中國政策，承認台灣是中國不可分割的一部分，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。泰方支持中國『一國兩制』方針」。

公開資料顯示，近月以來中國與東協各國的聯合聲明或公報，涵蓋越南、印尼 、柬埔寨與泰國，都特別針對台灣問題有諸多表述。11月16日習近平與印尼總統佐科威「中印（尼）聯合聲明」，當中印尼重申堅定奉行一個中國政策，繼續支持兩岸關係和平發展與中國和平統一。又如11月2日越共總書記阮富仲訪北京的「中越聯合聲明」，越方重申堅定奉行一個中國政策，「支持兩岸和平發展與中國統一大業，堅決反對任何形式的台獨分裂活動並一貫支持不干涉各國內政原則，不同台灣發展任何官方關係」。

此外，11月11日中國總理李克強訪柬埔寨發布的「中柬聯合公報」，柬方重申「堅定奉行一個中國原則，反對任何損害中國主權和領土完整的言行，反對任何形式的台獨分裂活動，反對外部勢力以任何藉口干涉主權國家內政，支持中國維護核心利益，支持中國為實現國家統一所作的一切努力」。