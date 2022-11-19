我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭世界最大蒸汽船 慢遊密西西比河沿岸

有孕荷姆斯獲刑135月 網：騙子該坐牢

紐西蘭總理阿爾登會習近平 對台海議題表達關切

中央社倫敦19日綜合外電報導
紐西蘭總理阿爾登。美聯社
紐西蘭總理阿爾登。美聯社

紐西蘭總理阿爾登18日趁出席亞太經濟合作會議（APEC）之便，與中國國家主席習近平談論雙方在經貿和氣候變遷等方面的合作，也提及台灣海峽等議題，並指有利雙方的國際規範「正遭受考驗」。

英國「衛報」（The Guardian）報導，阿爾登（Jacinda Ardern）利用在泰國曼谷出席APEC非正式領袖會議的空檔，與習近平進行了50分鐘會談，超過原訂的半小時，這是兩人自2019年以來的首次面對面會談。

紐西蘭政府發表聲明說，阿爾登對習近平談到了「雙方在經貿、農業、氣候變遷和環保等方面的合作」，以及「雙邊關係和雙邊經貿關係的堅定，而這對兩國大有助益」。中國是紐西蘭最大貿易夥伴，占紐國出口大約三分之一。

兩人會談結束後，阿爾登在曼谷對記者說，「我設法專注於談論我認為雙方可以合作的領域，氣候變遷顯然是其中之一，也是本地區第一優先要務」。

她說，她和習近平的許多討論內容與區域安全問題有關，而北韓近來試射飛彈就使得「緊張加劇」，「我們顯然處在區域轉折點」。她說：「若喪失區域和平穩定，對我們誰都沒有好處，而我要指出，我們兩人對此見解一致，這是雙方有共識的地方。」

根據紐西蘭政府聲明，阿爾登並談到紐國對台海、新疆、香港和南海等問題的關切，並「鼓勵中國運用其影響力和方法以協助應對區域和國際安全挑戰，比如北韓問題和烏克蘭戰火」。

過去4年來，紐西蘭和中國保持較友好的關係，相較之下，澳洲與中國則關係緊繃。

根據譯文，習近平在兩人會談的開場白中對阿爾登說，「您多次提到，紐西蘭致力奉行獨立的外交政策，中、紐關係是紐西蘭最重要的兩個對外雙邊關係之一。我們雙方必須在利益一致之處進行合作，我高度肯定您的說法」。

阿爾登的開場白則是，儘管兩國的政治體制和觀點不同，但都受惠於區域穩定和安全；她並說，國際法和國際規範對整個地區很有幫助，但「如今正受到考驗」。

阿爾登不願對習近平在會談所說表示意見，她指出，「我十分謹慎，不要為另一位領導人發言」。

習近平 氣候變遷 北韓

上一則

烏克蘭近半能源系統癱瘓 基輔電力網恐全面停擺

延伸閱讀

拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係

拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係
習近平：「一帶一路」論壇 擬明年復辦

習近平：「一帶一路」論壇 擬明年復辦
APEC會前 賀錦麗先晤習近平「雙方須維持溝通管道」

APEC會前 賀錦麗先晤習近平「雙方須維持溝通管道」
美中高層再次互動 賀錦麗APEC場邊與習近平寒暄

美中高層再次互動 賀錦麗APEC場邊與習近平寒暄

熱門新聞

俄國總統普亭11日在克里姆林宮接見國家科學院院長克拉斯尼科夫。（美聯社）

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

2022-11-12 15:15
金正恩視察導彈試射，這也是金正恩女兒首度曝光。（路透）

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

2022-11-18 20:11
剛結束12天航程的「盛世公主號」郵輪12日早上駛抵澳洲雪梨港，船上載著3300名乘客及1300名船員，一共發現800多名旅客感染新冠肺炎，意味著約1/5的人確診。（路透 / AAPIMAGE）

又爆大規模染疫 「盛世公主號」郵輪逾800人確診

2022-11-12 10:40
16日的G20閉幕式上，中國國家主席習近平對加拿大總理杜魯多一段被側錄公開的「不爽指責」影片，引發國際輿論和媒體的關注。（路透）

習在不爽什麼？解讀「抱怨加拿大」影片與中加政治交鋒

2022-11-17 01:29
波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後俄烏2國互相指責，但最新消息指出擊中波蘭普熱沃多夫村的飛彈為烏克蘭軍方所發射。(路透)

擊中波蘭飛彈是烏克蘭射的？匿名美官員爆：為應付俄軍攻擊

2022-11-16 01:05
波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後，美國總統拜登（Joe Biden）稱「不太可能是俄羅斯發射的飛彈」。(Getty Images)

俄製飛彈擊中波蘭 拜登開會後稱：不太可能是俄發射

2022-11-15 21:56

超人氣

更多 >
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻
金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射
拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係

拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係
共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」
科技巨頭思科 將裁員4000人

科技巨頭思科 將裁員4000人