北溪「漏氣」證實遭蓄意破壞 瑞典發現爆炸物痕跡

瑞典檢方今天表示，調查人員在北溪天然氣管線（Nord Stream）受損的地方發現爆炸物痕跡，證實遭到人為蓄意破壞。（美聯社）

瑞典 檢方18日表示，調查人員在北溪天然氣 管線（Nord Stream）受損的地方發現爆炸物痕跡，證實遭到人為蓄意破壞。

路透報導，瑞典和丹麥有關當局正在調查北溪1號和北溪2號管線的4個洞。歐洲正面臨天然氣供應短缺，北溪天然氣管線從俄羅斯 經過波羅的海通往德國，已成為烏克蘭危機的一個引爆點。

丹麥上個月說，初步調查結果顯示，管線漏氣是「強烈爆炸」造成。

瑞典檢察總署（Swedish Prosecution Authority）在聲明中說，「目前的分析顯示，一些尋獲的物體中發現爆炸物的痕跡」，並說調查結果證實這是「嚴重破壞」事件。

聲明說會繼續調查，釐清是否有可能查出幕後黑手。

負責初步調查的瑞典檢察官朱維斯特（Mats Ljungqvist）表示，瑞典和其他國家當局的合作進展順利。

瑞典檢察總署婉拒進一步置評，也不願透露他們認為犯案者是用哪種爆炸物來破壞管線。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天說，俄羅斯將等到完整受損評估完成後再決定修補工作。

培斯科夫在例行通話中告訴記者：「相關資料早已開始陸續進來，有利於確認破壞行為或恐怖行為…這再次印證俄方掌握到的消息。」

培斯科夫說：「重要的是不能停下來，必須找出這起爆炸幕後黑手，這點非常重要。」

北溪1號和2號天然氣管線9月底因爆炸受損，造成4個地點出現洩漏，其中兩處在丹麥專屬經濟區內，另兩處在瑞典專屬經濟區內。