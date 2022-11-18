南美航空又傳意外 客機秘魯起飛撞車起火釀2死

南美航空集團表示，旗下一架客機18日在秘魯豪爾赫查維斯國際機場起飛時與跑道上的一輛車相撞，造成地面兩名消防人員喪生。（Getty Images）

南美航空集團表示，旗下一架客機18日在秘魯豪爾赫查維斯國際機場 （Jorge Chavez International Airport）起飛時與跑道上的一輛車相撞，造成地面兩名消防人員喪生。

路透報導，這是南美航空集團（LATAM Airlines Group）不到一個月內第二起事故，公司一架飛機先前遇上強烈風暴 ，機頭被摧毀，飛機被迫緊急降落。

南美航空集團表示，今天在秘魯機場發生的事故沒有造成乘客或機組人員傷亡。

消防官員告訴秘魯Canal N電視台：「兩名航空消防人員不幸喪生。」

機場營運商「利馬機場合作夥伴」（Lima Airport Partners）稍早通報所有乘客都安然無恙。

美聯社報導，這家公司在推特 表示，豪爾赫查維斯國際機場已暫停運作，發生意外的空中巴士（Airbus）A320neo客機上有102名乘客和6名機組人員。

秘魯電台RPP Noticias在推特上傳的相關畫面顯示，南美航空集團的飛機在跑道上局部起火冒煙。

發生事故的飛機是編號LA2213班機。南美航空集團表示，LA2213主要是飛國內利馬-朱利卡（Lima-Juliaca）線。

影音來源：RPP Noticias YouTube

根據消防部門說法，這起事故發生於下午3時25分，4個救援小組已動員。

機場所在的地區卡要（Callao）檢察署表示，已就事故原因展開調查。