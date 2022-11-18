金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射
金正恩女兒首次亮相！北韓18日再度試射具有可攜帶核彈頭打擊美國本土的洲際彈道飛彈（ICBM），引發各國關注。北韓官媒也公開領導人金正恩視察照片，並首度曝光金正恩女兒正面照。
金正恩自上個月17日出席平壤中央幹部訓練學校的活動並發表談話後就未在公開場合露面，加上北韓近日多次試射飛彈，金正恩的神隱也引起關注。不過就在神隱一個月後，北韓官媒「朝中社」發布一系列金正恩視察飛彈試射照片，報導中並公開這次試射的飛彈型號為「火星炮-17」型新型洲際彈道導彈。
該枚飛彈自平壤國際機場發射，上升高度為6040.9公里，飛行距離達999.2公里，飛行時間為4135秒，最後落在北韓東海公海的預定水域。
「朝中社」曝光的照片中，金正恩身穿咖啡色夾克緊牽著一名身穿白色外套搭配紅鞋、綁著馬尾的年輕女孩，報導中也證實一旁的少女就是金正恩的9歲女兒，這也是金正恩女兒首度曝光。
畫面中可見，北韓「第一千金」身穿白色羽絨外套和白色毛絨披肩，搭配一件黑色長褲，模樣像極了父親金正恩。金正恩和李雪主育有2子1女，幾乎沒讓孩子現身過。
路透報導，金正恩雖然對於孩子的事守口如瓶，但和金正恩關係不錯的前NBA球星羅德曼（Dennis Rodman）先前在訪問北韓後向媒體透露，金正恩有一個女兒叫做「金珠愛」。
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