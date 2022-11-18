金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

金正恩視察導彈試射，這也是金正恩女兒首度曝光。（路透）

金正恩 女兒首次亮相！北韓 18日再度試射具有可攜帶核彈頭打擊美國本土的洲際彈道飛彈（ICBM），引發各國關注。北韓官媒也公開領導人金正恩視察照片，並首度曝光金正恩女兒正面照。

金正恩自上個月17日出席平壤 中央幹部訓練學校的活動並發表談話後就未在公開場合露面，加上北韓近日多次試射飛彈，金正恩的神隱也引起關注。不過就在神隱一個月後，北韓官媒「朝中社」發布一系列金正恩視察飛彈試射照片，報導中並公開這次試射的飛彈型號為「火星炮-17」型新型洲際彈道導彈。

金正恩牽緊女兒視察導彈試射。（路透）

該枚飛彈自平壤國際機場發射，上升高度為6040.9公里，飛行距離達999.2公里，飛行時間為4135秒，最後落在北韓東海公海的預定水域。

「朝中社」曝光的照片中，金正恩身穿咖啡色夾克緊牽著一名身穿白色外套搭配紅鞋、綁著馬尾的年輕女孩，報導中也證實一旁的少女就是金正恩的9歲女兒，這也是金正恩女兒首度曝光。

金正恩帶著女兒金朱愛（後排左）、愛妻李雪主（後排中）視察。（路透）

畫面中可見，北韓「第一千金」身穿白色羽絨外套和白色毛絨披肩，搭配一件黑色長褲，模樣像極了父親金正恩。金正恩和李雪主育有2子1女，幾乎沒讓孩子現身過。

路透報導，金正恩雖然對於孩子的事守口如瓶，但和金正恩關係不錯的前NBA球星羅德曼（Dennis Rodman）先前在訪問北韓後向媒體透露，金正恩有一個女兒叫做「金珠愛」。