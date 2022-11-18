我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

要復出？王力宏婚變毀形象神隱 網傳將當陸綜嘉賓

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

編譯中心／即時報導
金正恩視察導彈試射，這也是金正恩女兒首度曝光。（路透）
金正恩視察導彈試射，這也是金正恩女兒首度曝光。（路透）

金正恩女兒首次亮相！北韓18日再度試射具有可攜帶核彈頭打擊美國本土的洲際彈道飛彈（ICBM），引發各國關注。北韓官媒也公開領導人金正恩視察照片，並首度曝光金正恩女兒正面照。

金正恩自上個月17日出席平壤中央幹部訓練學校的活動並發表談話後就未在公開場合露面，加上北韓近日多次試射飛彈，金正恩的神隱也引起關注。不過就在神隱一個月後，北韓官媒「朝中社」發布一系列金正恩視察飛彈試射照片，報導中並公開這次試射的飛彈型號為「火星炮-17」型新型洲際彈道導彈。

金正恩牽緊女兒視察導彈試射。（路透）
金正恩牽緊女兒視察導彈試射。（路透）

該枚飛彈自平壤國際機場發射，上升高度為6040.9公里，飛行距離達999.2公里，飛行時間為4135秒，最後落在北韓東海公海的預定水域。

「朝中社」曝光的照片中，金正恩身穿咖啡色夾克緊牽著一名身穿白色外套搭配紅鞋、綁著馬尾的年輕女孩，報導中也證實一旁的少女就是金正恩的9歲女兒，這也是金正恩女兒首度曝光。

金正恩帶著女兒金朱愛（後排左）、愛妻李雪主（後排中）視察。（路透）
金正恩帶著女兒金朱愛（後排左）、愛妻李雪主（後排中）視察。（路透）

畫面中可見，北韓「第一千金」身穿白色羽絨外套和白色毛絨披肩，搭配一件黑色長褲，模樣像極了父親金正恩。金正恩和李雪主育有2子1女，幾乎沒讓孩子現身過。

路透報導，金正恩雖然對於孩子的事守口如瓶，但和金正恩關係不錯的前NBA球星羅德曼（Dennis Rodman）先前在訪問北韓後向媒體透露，金正恩有一個女兒叫做「金珠愛」。

金正恩牽緊女兒視察導彈試射。（Getty Images）
金正恩牽緊女兒視察導彈試射。（Getty Images）

金正恩 北韓 平壤

上一則

英皇室專家爆料：威廉自以為是 被寵壞 恐拒絕與弟和好

下一則

南美航空又傳意外 客機秘魯起飛撞車起火釀2死

延伸閱讀

北韓試射洲際飛彈 金正恩31天未露面引發關注

北韓試射洲際飛彈 金正恩31天未露面引發關注
官三代偷看韓流被逮 金正恩憂「動搖政權」法外開恩

官三代偷看韓流被逮 金正恩憂「動搖政權」法外開恩
北韓逮捕偷看韓流節目的青少年 金正恩為何下令放人?

北韓逮捕偷看韓流節目的青少年 金正恩為何下令放人?
平壤雪糕廠落成 金正恩指示：當成國家重點項目

平壤雪糕廠落成 金正恩指示：當成國家重點項目

熱門新聞

俄國總統普亭11日在克里姆林宮接見國家科學院院長克拉斯尼科夫。（美聯社）

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

2022-11-12 15:15
烏克蘭士兵10日在赫松區的 Kalynivske插旗比出勝利手勢。（路透）

停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國

2022-11-11 08:18
剛結束12天航程的「盛世公主號」郵輪12日早上駛抵澳洲雪梨港，船上載著3300名乘客及1300名船員，一共發現800多名旅客感染新冠肺炎，意味著約1/5的人確診。（路透 / AAPIMAGE）

又爆大規模染疫 「盛世公主號」郵輪逾800人確診

2022-11-12 10:40
16日的G20閉幕式上，中國國家主席習近平對加拿大總理杜魯多一段被側錄公開的「不爽指責」影片，引發國際輿論和媒體的關注。（路透）

習在不爽什麼？解讀「抱怨加拿大」影片與中加政治交鋒

2022-11-17 01:29
波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後俄烏2國互相指責，但最新消息指出擊中波蘭普熱沃多夫村的飛彈為烏克蘭軍方所發射。(路透)

擊中波蘭飛彈是烏克蘭射的？匿名美官員爆：為應付俄軍攻擊

2022-11-16 01:05
（由左至右）圖為查理、安妮和安德魯於今年9月19日出席女王國葬的畫面。（Getty Images）

英宮鬥新篇章 安德魯找查理攤牌 搞到自己落淚狼狽離開

2022-11-12 07:51

超人氣

更多 >
新一波疫情來了？加州確診數暴增

新一波疫情來了？加州確診數暴增
要出大事了？推特告知職員 所有辦公大樓暫時關閉至21日

要出大事了？推特告知職員 所有辦公大樓暫時關閉至21日
拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值
世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打

世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻