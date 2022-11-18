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印度首枚民間研發火箭發射成功 Vikram-S入太空

中央社新德里18日專電
印度由新創公司開發的火箭Vikram-S號，18日由印度太空研究組織（ISRO）成功發射進入太空，開啟印度民間產業探索太空的時代。歐新社
印度由新創公司開發的火箭Vikram-S號，18日由印度太空研究組織（ISRO）成功發射進入太空，開啟印度民間產業探索太空的時代。歐新社

印度由新創公司開發的火箭Vikram-S號，今天由印度太空研究組織（ISRO）成功發射進入太空，開啟印度民間產業探索太空的時代。總理莫迪指出，這是印度民間太空產業發展的「重要里程碑」。

Vikram-S是由成立僅4年的新創公司Skyroot Aerospace研發；火箭的名稱取自印度太空計畫之父維克拉姆．薩拉貝（Vikram Sarabhai）。

在ISRO和印度太空推廣暨授權中心（IN-SPACe）的協助下，Vikram-S於上午11時30分從印度東南部的斯利哈里柯塔（Sriharikota）太空站升空，執行次軌道（sub-orbital）飛行任務。

此次任務代號為Prarambh，意即「開端」，Vikram-S成功把總重量83公斤的3個酬載送上89.5公里的高度，隨後濺落在孟加拉灣（Bay of Bengal），全程大約300秒。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在推特祝賀Vikram-S發射成功，形容這是「歷史性的一刻」，且為印度民間太空產業發展的「重要里程碑」。

根據Skyroot Aerospace的資料，Vikram-S為單節固體燃料火箭，主結構為碳纖維複合材料，重545公斤、長6公尺、直徑0.375公尺，由有200人工程師的一個小組在兩年內完成開發。

這家新創公司說，此次任務將有助測試下一步，也就是Vikram系列軌道級（orbital-class）太空載具的主要系統與技術。

太空 印度 推特

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