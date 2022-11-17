硬槓美日韓 北韓再試射彈道飛彈

北韓17日再朝朝鮮半島東岸外海發射一枚短程彈道飛彈。(美聯社)

北韓 17日警告，美國和其盟友在朝鮮半島周圍增加軍事行動，會招致北韓做出「更激烈」的軍事回應。南韓 軍方表示，北韓發出威脅一個多小時後，朝東岸外海發射一枚短程彈道飛彈 。

南韓合同參謀本部表示：「北韓向東海（日本海）發射一枚彈道飛彈。」

拜登總統14日在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）峰會場邊，與中國國家主席習近平討論北韓最近的飛彈試射，拜登敦促中方發揮影響力制衡北韓。要求似乎無效，北韓仍繼續射彈。

上次北韓試射飛彈是在本月9日。北韓今年試射飛彈數量創紀錄，其中包括一枚可能失敗的洲際彈道飛彈，近日還在南韓與美國舉行聯合軍演時向海中發射了數百枚砲彈。

拜登13日還與南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄進行美日韓三方會談，討論如何應對北韓「非法大規模毀滅性武器和彈道飛彈計畫」所構成的威脅。

北韓17日先由外交部長崔善姬出面抨擊這類討論，並稱這些言論「將朝鮮半島推向不可預測的階段」。

崔善姬在北韓官媒朝中社發表的聲明中表示：「美國『加強提供擴大嚇阻』，及盟軍在朝鮮半島周圍日益增加的軍事行動，都是愚蠢的行為。」

她說，華府當局愈努力加強與東京、首爾的安全聯盟，北韓的軍事反擊就愈激烈，「美國將深知它在賭博，也必將後悔這麼做」。

美國自5月以來一直表示，北韓正準備進行2017年以來的首次核試，但確切時間仍不清楚。美日韓在峰會後公布的聯合聲明中表示，平壤當局的核試將招致「強烈而堅決的回應」。