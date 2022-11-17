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日本中古家電市場正旺 知名家電量販店也加入戰局

編譯易起宇／綜合外電
日本中古家電市場正蓬勃發展，晶片荒導致新品價格飆漲和消費者不再那麼排斥二手貨都是原因。 (路透)
日本中古家電市場正蓬勃發展，晶片荒導致新品價格飆漲和消費者不再那麼排斥二手貨都是原因。 (路透)

日本中古家電市場正蓬勃發展，過去五年市場規模成長了約60%，因為斤斤計較價格的消費者，對二手家電已不再那麼挑剔，全球晶片荒導致新品短缺也是原因之一。現在就連知名家電量販店也都加入戰局，將使這個市場的競爭變得更加激烈。

朝日新聞報導，在日本關東和關西地區經營至少150家二手商店的「寶物工廠」（Treasure Factory），今年6月售出的冷氣機比去年同期多了90%，甚至一度幾乎所有庫存全都售罄。

雖然這波搶購潮後來逐漸消退，但到了8月，該公司又發現洗衣機銷售比去年同期成長了約20%。整體來說，該公司今年1至8月的中古家電銷售比前一年成長了約12%。

部分二手家電的售價只有新品的一半。寶物工廠地區經理小澤稔和表示：「家電新品的價格預料將會持續攀高。由於消費者正變得日益重視預算，購買二手家電的人數肯定還會進一步增加。」

據日本業界雜誌「Recycle通信」9月估計，日本去年整體二手市場規模約為2.7兆日圓（183億美元），比前一年增長11.7%；其中二手家電和家具市場規模約為2,518億日圓，年比增幅為6.2%。這個市場每年都在增長，過去五年已成長逾60%。

日本知名家電量販店山田電機也已加入戰局。其母公司山田控股在群馬縣設立了一座二手家電的回收工廠，今年6月開始正式商轉。

山田控股經營企畫室長清村浩一表示，二手家電現在正是搶手貨，6月開始約三個月間的銷售已年比躍增了三至四倍。

清村指出，自從該公司開始提供兩年維修保固方案後，消費者對二手產品的觀感已不再那麼負面。

日本 預算 晶片

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