我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

火雞如何不烤得太乾？大廚傳授熟透又多汁的秘訣

一洲焦點／川普參選總統、烏誤擊波蘭 北約鬆口氣

魯拉捍衛亞馬遜雨林 爭取巴西主辦聯合國氣候峰會

中央社埃及夏姆錫克16日綜合外電報導
巴西總統當選人魯拉今天在埃及舉行的聯合國年度氣候峰會上表示，他希望2025年峰會在巴西的亞馬遜（Amazon）地區召開。他同時矢言打擊巴西的森林砍伐。美聯社
巴西總統當選人魯拉今天在埃及舉行的聯合國年度氣候峰會上表示，他希望2025年峰會在巴西的亞馬遜（Amazon）地區召開。他同時矢言打擊巴西的森林砍伐。美聯社

巴西總統當選人魯拉今天在埃及舉行的聯合國年度氣候峰會上表示，他希望2025年峰會在巴西的亞馬遜（Amazon）地區召開。他同時矢言打擊巴西的森林砍伐。

法新社報導，本屆聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）在埃及濱海度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）舉行。巴西新當選的左翼領袖魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在會議的亞馬遜各州展館受到爆滿人群熱情歡迎，紛紛對他鼓掌或爭相和他拍自拍照。

即將卸任的巴西極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）執政期間，巴西亞馬遜雨林經歷數年猖獗砍伐。魯拉曾在2003至2010年擔任過巴西總統，他在今年10月大選擊敗波索納洛再度執政，這是他當選後首次出訪，預料將為COP27注入亟需的推動力。

魯拉致詞時表示：「我在這裡告訴你們所有人：巴西重返世界了。巴西天生就不是一個孤立的國家。我們將非常強烈對抗違法森林砍伐。」

魯拉還宣布創設原住民部，並承諾將「非常完善照顧」居住在巴西亞馬遜地區的各個族群。

由於波索納洛是農業企業化的堅定支持者，在他任內，巴西平均一年森林砍伐規模較前一個10年大增75%。

魯拉表示，他會向聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）提出要求，爭取2025年氣候峰會在巴西召開。

魯拉還說：「在巴西（開會）就必須在亞馬遜。」他指當地的亞馬遜州（Amazonas）和巴拉州（Para）都具備可以主辦峰會的基礎設施。

巴西 亞馬遜 波索納洛

上一則

俄彈襲電廠千萬烏人摸黑 基輔：逐漸復電

延伸閱讀

巴西總統打破沉默 稱將遵循憲法行事…未認敗選

巴西總統打破沉默 稱將遵循憲法行事…未認敗選
巴西總統波索納洛選舉失利後 首度露面

巴西總統波索納洛選舉失利後 首度露面
波索納洛神隱未承認敗選 外界憂巴西陷混亂

波索納洛神隱未承認敗選 外界憂巴西陷混亂
魯拉當選巴西總統 挪威恢復亞馬遜雨林保護資助

魯拉當選巴西總統 挪威恢復亞馬遜雨林保護資助

熱門新聞

俄國總統普亭11日在克里姆林宮接見國家科學院院長克拉斯尼科夫。（美聯社）

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

2022-11-12 15:15
烏克蘭士兵10日在赫松區的 Kalynivske插旗比出勝利手勢。（路透）

停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國

2022-11-11 08:18
剛結束12天航程的「盛世公主號」郵輪12日早上駛抵澳洲雪梨港，船上載著3300名乘客及1300名船員，一共發現800多名旅客感染新冠肺炎，意味著約1/5的人確診。（路透 / AAPIMAGE）

又爆大規模染疫 「盛世公主號」郵輪逾800人確診

2022-11-12 10:40
波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後，美國總統拜登（Joe Biden）稱「不太可能是俄羅斯發射的飛彈」。(Getty Images)

俄製飛彈擊中波蘭 拜登開會後稱：不太可能是俄發射

2022-11-15 21:56
（由左至右）圖為查理、安妮和安德魯於今年9月19日出席女王國葬的畫面。（Getty Images）

英宮鬥新篇章 安德魯找查理攤牌 搞到自己落淚狼狽離開

2022-11-12 07:51
波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後俄烏2國互相指責，但最新消息指出擊中波蘭普熱沃多夫村的飛彈為烏克蘭軍方所發射。(路透)

擊中波蘭飛彈是烏克蘭射的？匿名美官員爆：為應付俄軍攻擊

2022-11-16 01:05

超人氣

更多 >
世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖
楊冪低胸華服彈出D奶讓許凱腿軟 新戲4集霸氣換15套衣

楊冪低胸華服彈出D奶讓許凱腿軟 新戲4集霸氣換15套衣
從拜習會細節 看美中過招爭話語權

從拜習會細節 看美中過招爭話語權
開轟「他根本什麼都不懂」推特資深工程師遭馬斯克開除

開轟「他根本什麼都不懂」推特資深工程師遭馬斯克開除
川普已提交參選文件 宣布再戰2024總統大位

川普已提交參選文件 宣布再戰2024總統大位