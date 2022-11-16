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新華社：聯合國秘書長會習 稱支持一個中國原則

記者陳政錄／北京即時報導
聯合國秘書長古特瑞斯今天下午會見習近平，圖為本月9日，他在埃及的氣候峰會上發表演說。（美聯社）
聯合國秘書長古特瑞斯今天下午會見習近平，圖為本月9日，他在埃及的氣候峰會上發表演說。（美聯社）

中國國家主席習近平16日在印尼峇里島會見聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），習近平表示，中方將以中國式現代化推動人類整體進步，以中國新發展為世界帶來新機遇。據新華社，古特瑞斯說，「聯合國堅定支持一個中國原則，一個中國原則是不可觸碰的紅線，必須得到尊重。」

據新華社，習近平於當地時間16日下午，會見古特瑞斯。習近平指出，當前全球發展進程面臨前所未有的挑戰，發展中國家特別是脆弱國家受到嚴重衝擊。

他說，我們要將發展置於國際議程中心位置，培育全球發展新動能，構建全球發展夥伴關係，推動實現更加強勁、綠色、健康的全球發展，讓發展成果更多更公平惠及每一個國家、每一個人。「在這方面，各國應該說到做到，多曬成績單，而不是喊口號。」

習近平接著表示，中方願和聯合國加強合作，共同推進全球發展倡議、全球安全倡議取得實實在在的成果。「我們將以中國式現代化推動人類整體進步，以中國新發展為世界帶來新機遇，為動盪的世界提供更多穩定性和確定性。」他說，中方將繼續堅持真正的多邊主義，堅定支持聯合國的工作。

據新華社通稿，古特瑞斯在會晤時表示，「聯合國堅定支持一個中國原則，一個中國原則是不可觸碰的紅線，必須得到尊重。」他還說，聯合國願和中國繼續密切合作，期待中國為維護世界和平與發展發揮更重要作用。

在參加G20峰會後，結束印尼出訪行程的習近平，將於17日至19日訪問泰國，出席亞太經濟合作會議（APEC）第二十九次領導人非正式會議。在泰國曼谷期間，習近平預計17日晚與日本首相岸田文雄，舉行首次正式會晤。

習近平 聯合國 泰國

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