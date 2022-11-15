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環保人士攻擊名畫再一樁 奧地利大師克林姆畫作遇襲

中央社維也納15日綜合外電報導
奧地利知名象徵主義畫家克林姆的畫作「死亡和生命」今天遭到氣候變遷抗議人士潑黑色液體。美聯社
奧地利知名象徵主義畫家克林姆的畫作「死亡和生命」今天遭到氣候變遷抗議人士潑黑色液體。美聯社

奧地利維也納立奧波德博物館發言人告訴法新社，奧地利知名象徵主義畫家克林姆的畫作「死亡和生命」今天遭到氣候變遷抗議人士潑黑色液體。

法新社報導，立奧波德博物館（Leopold Museum）發言人波柯爾尼（Klaus Pokorny）說：「修復人員正忙著確定由玻璃外框保護的畫作是否受損。」

據報導，一群來自環保團體「最後一代」（Last Generation）的奧地利和德國社運人士已在推特發文稱此事是他們所為。

「最後一代」上傳的社群媒體影片可以看到，一名男子在克林姆（Gustav Klimt）知名畫作「死亡和生命」（Death and Life）上倒下黑色油性液體，隨即遭館員架離。與此同時，另外一名男子來到畫作前方高喊：「停止化石毁滅，我們正奔向氣候變遷地獄。」

立奧波德博物館今天讓參觀者免費入館，以紀念聖立奧波德日（St Leopold's Day），由奧地利石油天然氣集團（OMV AG）贊助。

歐洲各地近數週已有多幅大師畫作慘遭反氣候變遷抗議者攻擊，這些人士將手黏在西班牙浪漫主義畫派大師哥雅（Francisco Goya）在馬德里展出的2幅畫作外框上、在英國倫敦和義大利羅馬對梵谷（Vincent van Gogh）名畫潑番茄汁及豌豆湯，以及將馬鈴薯泥潑向莫內（Claude Monet）名畫。

在這些抗議事件後，全球數十間主要博物館上週發表聯合聲明指出，環保人士攻擊畫作之舉「嚴重低估」他們可能造成的損害。

這項聯合聲明由西班牙馬德里普拉多博物館（Prado Museum）發起，獲美國紐約古根漢美術館（Guggenheim Museum）、法國巴黎羅浮宮博物館（Louvre Museum）、義大利佛羅倫斯烏菲齊美術館（Uffizi Gallery）在內的全球逾90間知名博物館館長簽署響應。

博物館 氣候變遷 義大利

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