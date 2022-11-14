中情局局長伯恩斯將警告俄羅斯 切勿使用核武

中央情報局（CIA）局長伯恩斯。美聯社

美國白宮 一位官員表示，中央情報局（CIA）局長伯恩斯目前正在土耳其，準備與俄羅斯 對外情報局（SVR）局長納雷什金會面，告知對方俄羅斯若在烏克蘭 使用核武器所會面臨的後果。

路透報導，俄羅斯「工商日報」（Kommersant）率先披露美俄在土耳其的這次接觸。該報援引一位身份不明消息人士的話稱，納雷什金（Sergei Naryshkin）將出席會談。

白宮官員稱，曾任美國駐俄羅斯大使的伯恩斯（Bill Burns）並不是要和納雷什金進行任何形式的談判。他說，烏克蘭已事先得到有關伯恩斯土耳其之行的簡報。他還說，伯恩斯不是要討論解決烏克蘭戰爭的問題，而是傳達有關俄羅斯使用核武器後果的訊息。

伯恩斯曾應拜登總統要求，於2021年與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會面，傳達華盛頓對俄軍在烏克蘭周邊集結的擔憂。

克里姆林宮被問到有關「工商日報」的報導時稱，它既不能證實也不能否認。SVR則對相關詢問不作回應。