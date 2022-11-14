俄外長傳峇里島住院 印尼官員稱兩度檢查健康無虞

俄國外交部長拉夫洛夫。美聯社

俄羅斯 外長拉夫洛夫抵達印尼 峇里島參加20國集團（G20）會議，據傳因健康問題送醫。印尼衛生當局官員今天說，拉夫洛夫做了兩次檢查，健康無虞。俄方則否認住院報導。

法新社報導，俄國方面表示，有關拉夫洛夫（Sergei Lavrov）住院「絕對是最高程度的假新聞」。俄羅斯外交部發言人還張貼了一段影片，可以看到72歲的拉夫洛夫身穿短袖T恤和短褲。

不過，一名印尼官員告訴法新社，拉夫洛夫昨天抵達峇里島之後，連續兩天前往醫院。拉夫洛夫此行代表俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）出席G20峰會。

衛生部官員蘇納圖（Sunarto）說：「他（拉夫洛夫）的健康狀況良好，他昨天抵達峇里島後去了醫院，只是為了做檢查。」

蘇納圖告訴法新社：「（今天）稍早，他再次前往醫院，再次做健康檢查，而感謝神，他很健康。」

峇里島最大城市登巴薩（Denpasar）桑格拉醫院（Sanglah）發言人表示，有一名代表團成員在嚴密維安下抵達醫院，但他們無權公開這個人的身分與情況。

印尼外交部表示，相關問題應詢問俄國駐雅加達大使館 ，但大使館並未回應置評要求。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）譴責有關拉夫洛夫健康狀況的猜測，並公開她和拉夫洛夫一同露出笑容的影片。

她說：「我們和拉夫洛夫一起在印尼，看到這些報導，簡直不敢相信我們的眼睛。這是最高程度的假新聞。」

拉夫洛夫稱這些報導是西方媒體向來慣用的「某種遊戲手法」。「有關我們總統生病的報導，他們大概寫了10年。」