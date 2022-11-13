梅蘭妮亞御用律師 穆沙有望當斯洛維尼亞女總統

曾為前總統川普夫人梅蘭妮亞委任律師的穆沙(右)，可望成為斯國首位女總統。(美聯社)

斯洛維尼亞總統大選第2輪今天投票 ，曾為前總統川普夫人梅蘭妮亞 委任律師的穆沙（Natasa Pirc-Musar）可望成為斯國首位女總統。

法新社報導，中間偏左政府支持的穆沙（Natasa Pirc-Musar），在這個人口200萬的歐洲聯盟（EU）國家，與保守派老將、前外交部長洛迦（Anze Logar）爭奪總統大位。

穆沙曾受聘斯洛維尼亞出生的梅蘭妮亞（Melania Trump），在川普任內協助梅蘭妮亞維護利益，阻止公司打著梅蘭妮亞名號販售商品。

根據最新民調，穆沙會以略高於5成的票數勝出，洛迦則會拿到44%至49%選票。

領導斯洛維尼亞資料保護機構10年的穆沙表示，她的勝選將使她成為國內外的「女性之聲」。儘管斯洛維尼亞總統主要是形式上的角色，積極捍衛人權的穆沙仍誓言成為「道德權威」。

穆沙因為丈夫的豐厚投資 、特別是在避稅天堂的投資而飽受攻擊。

44歲的洛迦同樣以無黨籍身分參選，但他是「斯洛維尼亞民主黨」（Slovenian Democratic Party, SDS）長期黨員。

領導「斯洛維尼亞民主黨」的楊薩（Janez Janša）4月連任總理失利，批評者指責他在總理任內攻擊媒體自由以及司法體制，破壞法治。

報紙專欄作家埃斯（Uros Esih）表示，穆沙有個「強大的顧問團」，讓她能與相對更有經驗的洛迦一較高下，而洛迦對楊薩的黨而言，可能「只是工具」。

洛迦在上月的首輪投票得票率第1，分析家表示，如果第2輪投票率低，會對洛迦有利，但民調預測第2輪將有約半數合格選民出來投票，與第1輪差不多，而那會對穆沙有利。

投票所上午7時（美東時間深夜1時）開放，晚間7時（美東時間下午1時）關閉，預計同日稍晚將會公布部分結果。

現任總統巴荷（Borut Pahor）因為已做滿2個5年任期，此次不得競選連任。