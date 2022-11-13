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人氣絕頂、鋒頭太健 凱特成為卡蜜拉心腹大患？

記者蘇詠智／即時報導
卡蜜拉（中）被傳對於兩個媳婦凱特（右）、梅根（左）都有難以言喻的心結。（路透資料照片）
卡蜜拉（中）被傳對於兩個媳婦凱特（右）、梅根（左）都有難以言喻的心結。（路透資料照片）

英國的查爾斯三世國王時代才開始兩個月，有些態勢已經相當明顯：王儲威廉與妻子凱特的人氣遠高過國王、王后，對於明年才要舉辦加冕大典的查爾斯，自然頗為尷尬，歐美媒體已有報導指他決定要做好一切最妥善的安排，讓加冕典禮的焦點都在他和妻子卡蜜拉的身上，可惜現實情況看來，極有可能又是威廉、凱特和他們的孩子們搶足風頭。

根據近日的統計調查，英國皇室最為人熟知的一些成員之中，影響力僅次於已故的伊麗莎白二世女王就是獲得「威爾斯王妃」封號的凱特，才她之後是薩塞克斯公爵夫人梅根，然後是梅根的丈夫哈利、哈利的母親黛安娜、哈利的兄長威廉，在這之後才能輪到查爾斯三世，卡蜜拉的排名就又更後面，不只不如國王夫婿，更不及當初被她破壞婚姻的情敵黛安娜。

儘管查爾斯對卡蜜拉滿意至極，伊麗莎白二世生前也為卡蜜拉登上王后之為推了一把，英國年輕民眾對她的反感也不若自家長輩，卡蜜拉還是擺脫不掉「小三上位」的負面形象，特別在於Netflix宮廷大戲「王冠」最新一季繼續挖掘卡蜜拉和查爾斯如何對黛安娜造成一堆傷害，他們昔日的不討喜行徑再度被呈現在螢幕上，難免有觀眾再起反感。

反觀優雅、有明星丰采的凱特，一直以來都是「皇室白蓮花」、「英宮好媳婦」，3個子女也是媒體寵兒，輕輕鬆鬆就能在國王加冕大典上搶光王后的鋒頭，也難怪卡蜜拉要感到顧忌，幸好加冕大典是她的丈夫作主，兩人屆時如何壓制威廉、凱特，凱特又如何不公開給公婆難看而把自己該有的關注搶回來？各方都等著看好戲。

凱特雖然只是英國王儲之妻，卻比國王、王后更受歡迎得多。（路透資料照片）
凱特雖然只是英國王儲之妻，卻比國王、王后更受歡迎得多。（路透資料照片）

凱特 威廉 哈利

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