李克強會日相岸田文雄：中日是搬不走的鄰居

中國總理李克強目前正在柬埔寨參加東協系列會議。圖中從左到右分別為：日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅、柬埔寨總理洪森、中國總理李克強。美聯社

中國總理李克強 目前正在柬埔寨參加東協系列會議，12日上午舉行「東協+3（中日韓）」峰會前後，他分別與日本首相、南韓總統與菲律賓總統進行交談。其中，他對日本首相岸田文雄 強調，「中日是搬不走的鄰居」，呼籲應共同推動雙方關係健康發展。

據新華社消息，李克強在與岸田文雄的交談中提到，「中日是搬不走的鄰居，雙方都致力於加強兩國政治、經貿、人文等領域合作，應當共同推動兩國關係穩定健康發展」。岸田文雄則表示，日中是鄰國，雙方各領域合作取得長足發展。日方贊同日中應友好相處，「將同中方一道，推動兩國關係不斷向前發展」。

此外，李克強在與南韓總統尹錫悅交談時則表示，希望中韓雙方繼續秉持相互尊重、互利合作的精神，推動兩國各領域合作持續健康發展。而尹錫悅指出，希望與中國一道，推動韓中關係在相互尊重、互利合作基礎上不斷取得更大發展。

至於與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的交談，李克強則稱，中菲傳統友誼深厚，兩國共同利益遠大於分歧，各領域合作發展良好。中國願同菲方加強高層交往，同包括菲律賓在內的東協國家一道，在相互尊重基礎上，共同維護南海和平穩定。小馬可仕則表示，菲方願同中國加強高層交往，本著夥伴關係精神，共同努力推動兩國關係和各領域合作取得新進展。

另外，綜合韓聯社、共同社消息，李克強與岸田文雄交談時間「幾分鐘」，兩人分別介紹了訪問對方國家的經歷等與日中關係相關的事宜。岸田向李克強呼籲，「希望面向構築有建設性的穩定的日中關係而共同努力」；尹錫悅與李克強就北韓 核武問題交換意見。尹錫悅對北韓近期發起挑釁表示擔憂，李克強的相關發言則重申了北京堅持半島無核化的原則立場。