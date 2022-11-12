布林肯：烏克蘭將就對俄談判框架做出決定
國務卿布林肯今天在柬埔寨首都金邊會見烏克蘭外交部長庫列巴時表示，烏克蘭將就所有對俄羅斯的談判框架制定相關時間和內容。
布林肯（Antony Blinken）還告訴庫列巴（Dmytro Kuleba），美國堅定承諾，冬季即將來臨之際，將協助烏克蘭減輕俄羅斯攻擊關鍵基礎設施所造成的影響，包括加快人道主義援助。
國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，布林肯重申，「任何（對俄）談判框架的時間和內容仍將由烏克蘭自行決定」。
華盛頓郵報（Washington Post）上週報導，拜登政府私下鼓勵烏國領導人主動表達與莫斯科談判的意願，並放棄除非俄國總統普亭（Vladimir Putin）下台，否則將拒絕參與和平談判的立場。
報導援引熟悉內情的不具名消息人士說法稱，事實上，美國官員並非想把烏克蘭推上談判桌，而是試圖確保基輔可以繼續得到其他國家的支持，這些國家的選民對參與可能延續多年的烏克蘭戰爭抱持謹慎態度。
在今天的會面中，布林肯和庫列巴也再度強調在19日之前續簽烏克蘭穀物出口協議的重要性。
聯合國表示，根據7月達成的黑海穀物倡議（Black Sea Grain Initiative），烏克蘭已出口1000萬噸穀物和其他食品，此舉有助避免全球糧食危機。
根據倡議內容，如果俄國或烏克蘭有一方不同意延長協議期限，協議將於11月19日作廢。俄羅斯今天表示，他們尚未同意延長協議，並重申俄方堅持本國食品和化肥出口應不受阻礙地進入全球市場。
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