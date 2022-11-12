COP27／埃及非人權國家 史無前例的「鳥籠」遊行

烏干達青年以利亞（Reagan Elijah）與世界各地的青年串連，為氣候正義發聲。記者林奐成／攝影

「非洲國家要團結！我們不會被打敗！」泛非洲氣候正義組織(PACJA)在11月12日，第27屆聯合國氣候峰會 （COP27）期間的示威行動中吶喊，並且手拿標語：「乾旱、水災、飢荒、流離失所是非洲的新常態」。

聯合國氣候峰會今年辦在埃及，號稱「非洲COP」，意即受氣候變遷所苦的非洲國家是本屆主角。然而埃及的人權紀錄不佳，各國人權團體皆擔心氣候峰會例行的公民示威活動，會出現警民衝突。

記者現場直擊，這場遊行 非常和平；但也是一場「鳥籠式」遊行——這是氣候峰會有史以來第一次，公民團體的遊行隊伍走在聯合國的管制範圍內，甚至被限縮在兩線道寬的路上示威。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯在遊行現場接受訪問，他表示，這是一場「鳥籠式」的遊行，打破聯合國大會包容公民聲音的慣例，「明年氣候峰會辦在杜拜，這種形式的示威可能成為新常態。」他認為聯合國應考慮主辦國的集會遊行標準，讓公民能夠更自由地發聲。

雖然只能在會場內發聲，公民團體仍把握機會提出訴求。烏干達青年以利亞（Reagan Elijah）表示，全球暖化已經到了人類難以修復的程度，「我們的痛苦，來自其他國家的高碳排。」他來到COP27的現場，希望全球領導人正視氣候正義、實踐行動。

「別想要我們沈默！」來自菲律賓的女性主義者瑟拉（Ana Celestial）與非洲女性主義團體串連，她認為南半球的女性要為了下一代站出來，「化石燃料毒害我們社區的空氣、造成氣候災難，女性竟然沒有參與能源決策的空間。」

烏克蘭女性羅曼科（Svitlana Romanko）身著印有紅手印、烏克蘭國旗，寫著「終結戰爭」的白布，她在人群中跪下，表情肅穆。「歐盟應全面抵制俄羅斯的天然氣與石油，徹底淘汰化石燃料。」她表示，身上的紅手印象徵烏俄戰爭造成的鮮血，也象徵極端氣候的罹難者。

美國環保作家、國際氣候變遷行動組織350共同創辦人麥克基本（William Ernest McKibben）也出現在遊行隊伍中。他說，人民的陳抗被限縮在聯合國的空間裡，不是發生在「真實」的世界中，這與過往的氣候峰會有非常大的不同。