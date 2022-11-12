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俄參與G20峰會惹尷尬 傳統開幕大合照取消

中央社峇里島12日綜合外電報導
G20即將在印尼峇里島召開。(美聯社)
G20即將在印尼峇里島召開。(美聯社)

英國媒體報導，即將在印尼峇里島召開的20國集團（G20）高峰會，與會各國領袖將不會拍攝傳統上會有的開幕大合照，因為他們對於俄羅斯出席本屆會議普遍感到不自在。

傳統上G20峰會開幕時，所有與會各國領袖會拍攝站在一起的大合照，過程中可以見到他們彼此拍肩寒暄，成為觀察這些領袖如何互動的有趣來源。

然而「衛報」（The Guardian）報導，儘管俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）已表明不會出席15日在印尼峇里島揭幕的G20峰會，但本屆峰會仍將不會拍攝傳統的開幕大合照。俄國將由普亭多年來代理人、外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代表參加。

拉夫羅夫今年曾在幾場國際峰會上有激烈言行，而受到外界指責。例如他在一場外交部長會議上表示，全球糧食危機不是俄羅斯對烏克蘭的軍事行動所造成，且為了孤立俄國所施加的制裁已經構成宣戰，說完便直接離席。

原本若普亭決定親自出席G20峇里島峰會，其他成員國領袖便可能面臨是否出席的壓力。今年4月G20召開財政首長會議時，西方國家財長便在俄羅斯代表發言時集體離席，以抗議侵略烏克蘭的俄國參與會議。

報導指出，英國官員坦言，由於俄羅斯仍是G20成員，意味峇里島峰會結束時，幾乎不可能會產生一份各國領袖同意的公報。先前的G20財長和外長會議也都沒有結論公報。

去年在義大利首都羅馬召開的G20領袖峰會，開幕大合照的氣氛也不尋常。當時不少領袖並未親自出席，一部分是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的疑慮仍在。包括中國、日本、南非和墨西哥的領袖都沒到，而是由其他部長代替參加。

到場的領袖拍攝團體照時，也為了防疫而保持安全距離，導致拍出來的照片不是傳統的肩並肩合照。

俄羅斯 普亭 俄國

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