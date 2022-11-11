李克強會柬埔寨國王 期待東協會議聚焦維護和平穩定

柬埔寨國王西哈莫尼（右）11日上午在金邊王宮會見中國總理李克強。（圖／取自臉書西哈莫尼粉絲團）

中國國務院 總理李克強 與柬埔寨國王西哈莫尼在金邊王宮會面時指出，期待在東協系列會議上，跟與會各方聚焦維護和平穩定，促進經濟增長，開展建設性對話等合作。

據新華社消息，李克強11日上午與西哈莫尼國王會面時，表示「中柬傳統友誼深厚，是好朋友、好兄弟、好夥伴，始終相互尊重、平等相待，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持」。他指出，中國高度讚賞柬王室為傳承中柬友好、推動兩國交流合作作出的積極貢獻，願為柬發展經濟、改善民生提供力所能及的幫助。

李克強並指出，他此次對柬埔寨的正式訪問取得積極成果，有利於推動中國與東協關係持續穩定發展。在即將舉行的東亞合作領導人系列會議上，期待「同與會各方聚焦維護和平穩定，促進經濟增長，開展建設性對話，加強各領域務實合作，對外發出東亞國家團結協作、共謀發展、共迎挑戰的積極信號，為增進地區國家和人民的福祉貢獻力量」。

消息稱，西哈莫尼國王表示，柬方「堅定奉行一個中國原則」，支持建設更加緊密的柬中命運共同體，願與中國進一步鞏固和深化雙方傳統友誼，推動兩國合作不斷取得新成果。