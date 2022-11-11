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李克強會柬埔寨國王 期待東協會議聚焦維護和平穩定

記者廖士鋒／即時報導
柬埔寨國王西哈莫尼（右）11日上午在金邊王宮會見中國總理李克強。（圖／取自臉書西哈莫尼粉絲團）
柬埔寨國王西哈莫尼（右）11日上午在金邊王宮會見中國總理李克強。（圖／取自臉書西哈莫尼粉絲團）

中國國務院總理李克強與柬埔寨國王西哈莫尼在金邊王宮會面時指出，期待在東協系列會議上，跟與會各方聚焦維護和平穩定，促進經濟增長，開展建設性對話等合作。

據新華社消息，李克強11日上午與西哈莫尼國王會面時，表示「中柬傳統友誼深厚，是好朋友、好兄弟、好夥伴，始終相互尊重、平等相待，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持」。他指出，中國高度讚賞柬王室為傳承中柬友好、推動兩國交流合作作出的積極貢獻，願為柬發展經濟、改善民生提供力所能及的幫助。

李克強並指出，他此次對柬埔寨的正式訪問取得積極成果，有利於推動中國與東協關係持續穩定發展。在即將舉行的東亞合作領導人系列會議上，期待「同與會各方聚焦維護和平穩定，促進經濟增長，開展建設性對話，加強各領域務實合作，對外發出東亞國家團結協作、共謀發展、共迎挑戰的積極信號，為增進地區國家和人民的福祉貢獻力量」。

消息稱，西哈莫尼國王表示，柬方「堅定奉行一個中國原則」，支持建設更加緊密的柬中命運共同體，願與中國進一步鞏固和深化雙方傳統友誼，推動兩國合作不斷取得新成果。

李克強 國務院

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