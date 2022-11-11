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柬埔寨辦東協峰會 強人總理贈各國領袖國產腕錶

中央社金邊11日綜合外電報導
總理洪森（Hun Sen）獲贈柬埔寨製造的手錶中，霧灰色錶面上寫著「東協柬埔寨2022」（ASEAN Cambodia 2022）的紀念文字，銀色錶框刻有「柬埔寨製造」字樣。美聯社
總理洪森（Hun Sen）獲贈柬埔寨製造的手錶中，霧灰色錶面上寫著「東協柬埔寨2022」（ASEAN Cambodia 2022）的紀念文字，銀色錶框刻有「柬埔寨製造」字樣。美聯社

柬埔寨主辦今年東南亞國家協會（ASEAN）峰會，出席的各國領袖都將從總理洪森（Hun Sen）手中獲贈柬埔寨製造的手錶，他本人就是出了名的奢華手錶愛好者。

但柬埔寨並無製錶的歷史，有些人對這份禮物不以為然。

法新社報導，為期3天的東協峰會與會者包括美國總統拜登和中國國務院總理李克強，各國領袖在會中將談到緬甸危機和其他區域議題。

洪森說，將致贈25支陀飛輪錶（tourbillion watches）給各國代表。他也打算在東協峰會和即將舉行的20國集團（G20）峰會以及亞太經濟合作會議（APEC）期間戴上這款手錶。

根據洪森臉書官方專頁公布的照片，霧灰色錶面上寫著「東協柬埔寨2022」（ASEAN Cambodia 2022）的紀念文字，銀色錶框刻有「柬埔寨製造」字樣。

洪森統治柬埔寨長達37年，是亞洲掌權最久的領袖。他說，這些新錶「展現了柬埔寨在科學和技術上的進步」。

洪森近年常被拍攝到戴著瑞士奢華手錶，價值都在數十萬美元之譜。

柬埔寨企業「太子鐘錶」（Prince Horology）接受委託，設計並組裝了這些新錶。對於外界質疑這些禮物過於奢華，太子鐘錶駁斥說，錶面是不銹鋼製成。

陀飛輪錶內部構造極為複雜，從外觀就可得見。兼有瑞士和法國籍的鐘錶師傅寶璣（Abraham-Louis Breguet）於1795年左右研發出陀飛輪，1801年取得專利。

太子鐘錶發言人陳冠華（Gabriel Tan）告訴法新社：「這些錶明顯經過精心裝飾，高度拋光。」他說，錶上鑲有用來讓手錶運作更流暢的「合成紅寶石」。

陳冠華說，25支手錶全數是在過去18個月間於柬埔寨設計、組裝；但他不願透露製造成本。

有些人對這些手錶提出質疑。

柬埔寨人權運動人士維拉克（Ou Virak）說：「我們又不是瑞士。這看起來像是孤注一擲，至少外人看來是如此。」他認為外界不太可能正面看待贈錶這件事。

他還說：「真的必須要問這錶是誰做的。我只希望不是又一家中國公司製造，卻打上柬埔寨的標記。」

根據自由亞洲電台（Radio Free Asia）報導，太子鐘錶隸屬於太子集團（Prince Group），集團控股主席陳志是於2014年獲得柬埔寨國籍的中國公民。

太子集團是柬埔寨最大的企業集團之一，事業橫跨銀行、旅遊、食品和房地產。

柬埔寨主辦今年東南亞國家協會（ASEAN）峰會，出席的各國領袖都將從總理洪森（H...
柬埔寨主辦今年東南亞國家協會（ASEAN）峰會，出席的各國領袖都將從總理洪森（Hun Sen）手中獲贈柬埔寨製造的手錶。美聯社

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