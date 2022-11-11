COP27／當各國都想降低碳排 烏俄卻在爭搶碳排

遭飛彈轟炸的土地呈現漏斗狀，烏克蘭國土遍佈這樣的戰爭傷痕。記者周妤靜／攝影

當各國都想降低碳排、期望官方報告能寫下低碳排的漂亮數據，烏克蘭 、俄羅斯 卻在「爭搶」碳排。第27屆聯合國氣候峰會 （COP27）的烏克蘭談判代表里亞布欽（Oleksii Riabchyn）告訴記者，烏克蘭在峰會談判中的首要訴求：克里米亞的碳排屬於烏克蘭，因克里米亞仍然是烏克蘭的領土。

里亞布欽從2016年開始擔任聯合國氣候峰會的烏克蘭談判代表，他表示，俄羅斯在碳排放的官方報告中，計入克里米亞及烏克蘭部分區域的碳排放，「我們不承認、必須阻止他們。」

今年是烏克蘭第一次在聯合國氣候峰會會場設立國家館；今年也是烏克蘭最艱困一年。烏克蘭館選擇全黑的背景，不若其他國家館呈現出明亮的形象，為傳達烏克蘭還處在戰爭的黑暗之中。

里亞布欽在館中接受願景工程記者的訪問，他指著烏克蘭館漏斗狀的展區，「這是土地被飛彈轟炸後的形狀，現在烏克蘭的土地佈滿漏斗狀的坑洞。」在象徵遭轟土地的漏斗中，陳列出16種烏克蘭的土壤，「烏克蘭有世界上最好的黑土，能有效生產穀物和玉米，卻被俄羅斯的炸彈毀壞。」

一位為民眾導覽、不願具名的烏克蘭人說，「土壤是烏克蘭的心，也是烏克蘭的精神。」館中產出戰前戰後的土壤照片，被炸過的土壤了無生機，就像沙漠的黃土。俄羅斯轟炸的不只是烏克蘭的土地，也是世界糧倉。

里亞布欽說，「非洲國家受到氣候變遷的衝擊，我們也是。但我們還受到俄羅斯導彈的攻擊，導致可耕地減少。」此外，俄羅斯阻擋烏克蘭向外運輸糧食的路線，惡化非洲的糧食危機。

記者問里亞布欽，烏克蘭對於減緩暖化與氣候調適有什麼看法？「很不幸的，我們都在想如何結束戰爭。」

館內一塊彈痕累累的樹皮，還看得到子彈的殘骸。這棵樹齡十年的橡木，來自烏克蘭的首都基輔附近的年輕市鎮。俄羅斯的入侵損壞當地水壩，水壩洩出的洪水加上砲擊，導致40%的森林地遭破壞，至少要五十年才有機會復原。

「俄羅斯是氣候恐怖份子！」里亞布欽表示，我們想拓展清潔能源，2030年前要生產30GW再生能源，達到2050年的淨零目標，期待世界各國不再需要依賴俄羅斯的天然氣，「但我們要先把俄羅斯踢出我們的領土。」

他舉例，俄羅斯因戰爭減供天然氣，迫使奧地利不得不重啟燃煤電廠。「各國資金應投注在減緩與調適的發展上，現在卻花在減輕戰爭造成的後果。」他說，戰爭導致石油價格上漲，各國政府要將支出用於減緩民生衝擊、提供生活補貼。