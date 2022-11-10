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韓媒報尹錫悅罵美國會「臭崽子」 遭禁搭專機隨行採訪

編譯羅方妤／即時報導
南韓總統尹錫悅。歐新社
南韓總統尹錫悅。歐新社

南韓媒體MBC新聞今年9月間曾播出一段總統尹錫悅在紐約與美國總統拜登會面後，疑似爆粗口提及拜登和美國國會的畫面，引發爭議。

隨著尹錫悅11日起將前往東南亞訪問，參加柬埔寨舉行的東南亞國協（ASEAN）峰會以及印尼舉行的20國集團（G20）峰會等活動，MBC新聞9日指出，他們接到總統府通知稱，由於MBC對外交議題「一再扭曲事實且報導有失偏頗」，MBC記者不得登上總統專機隨行採訪。此舉遭南韓媒體和在野黨共同民主黨批評有違憲法保障的言論自由。

MBC當時播出畫面顯示，拜登在活動中承諾提供60億美元對抗愛滋病、肺結核及瘧疾，但尹錫悅在合照結束下台後向幕僚說：「如果那群臭崽子在國會沒讓它通過，拜登那張該死的臉要往哪擺？」在影片字幕中，MBC使用星號來代替韓語粗話，同時將影片原音播出。

南韓總統府將此定調為「假新聞」，尹錫悅也批評「與事實不符的報導破壞同盟關係」。

南韓媒體和在野黨共同民主黨齊聲批評，以此為由禁止MBC記者搭乘總統專機的行為是打壓媒體，執政黨卻辯稱總統府有權拒絕採訪。MBC則表示，即使不能搭乘總統專機，而要透過其他替代方式，也會在現場報導。

影片來源：YouTube MBCNEWS

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