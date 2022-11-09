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北韓射彈錢從哪來？專家：海外挹注躲聯合國制裁

中央社首爾9日綜合外電報導
北韓11月以來頻頻試射飛彈。（路透）
北韓11月以來頻頻試射飛彈。（路透）

北韓上週試射超過80枚飛彈，是如此短時間內頻率最高的一次。分析人士表示，此舉表明北韓願投入資源製造、部署比過往更多的武器，部分原因在於海外金援與物資挹注。

路透報導，北韓上週試射的80多枚飛彈中，包括最新短程彈道飛彈（SRBM）和新版洲際彈道飛彈（ICBM），北韓的武器支出雖不得而知，但其他國家製造洲際彈道飛彈恐需花費數千萬美元，像是俄羅斯的伊斯坎德（Iskander）短程彈道飛彈則要價300萬美元。

分析人士表示，平壤當局願意對大海發射如此昂貴的裝置，可見聯合國安全理事會（UNSC）對北韓飛彈計畫訂出的禁令，幾乎不構成阻礙。

首爾的韓國外國語大學（Hankuk University of Foreign Studies）教授芮契（Mason Richey）表示，北韓若不是擁有足夠的燃料和飛彈庫存，包括發動機、導航系統等精密機械裝置，就是能快速製造武器或能從國外獲取所需物資。

他表示：「從任何方面來看，這都凸顯制裁的成效有多糟，未來也好不到哪去。」

歐洲飛彈專家希勒（Markus Schiller）表示：「北韓發射這些飛彈，表明他們有不少這類飛彈庫存。」即使是最新的短程彈道飛彈都有數年歷史，就算北韓製造飛彈的速度緩慢，仍代表有一定儲備。

他並補充，有些武器「絕對是為量產而設計的」，例如大型多管火箭砲KN-25。

究竟有哪些國家伸援北韓飛彈計畫，引發熱議。北韓上週試射飛彈時，韓國蒐集落入海中飛彈碎片並進行分析，有望發現更多北韓飛彈製造的新線索。

曾任聯合國監督對北韓制裁專家小組協調員的葛瑞菲斯（Hugh Griffiths）現為獨立制裁顧問。他表示：「俄羅斯和中國是北韓在海外採購彈道飛彈人員的主要據點。」

不過，俄羅斯政府在回應聯合國詢問時表示，並未掌握任何關於非法行為指控的訊息；中國政府也指出，已對這些說法進行調查，沒有找到任何證據。兩國均表示有落實聯合國安理會的制裁要求。

北韓 彈道飛彈 聯合國

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