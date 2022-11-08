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全球暖化加劇 歐洲創下最熱10月紀錄

中央社巴黎8日綜合外電報導
歐洲今年10月創下有紀錄以來最高溫紀錄，比參照期間1991至2000年還要高出將近攝氏2度。圖為今年8月中，在法國Tourtour池塘出現乾旱。路透
歐洲今年10月創下有紀錄以來最高溫紀錄，比參照期間1991至2000年還要高出將近攝氏2度。圖為今年8月中，在法國Tourtour池塘出現乾旱。路透

歐洲聯盟（EU）氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（C3S）今天表示，歐洲今年10月創下有紀錄以來最高溫紀錄，比參照期間1991至2000年還要高出將近攝氏2度。

法新社報導，哥白尼氣候變化服務指出，暖流「為西歐帶來創紀錄的日溫度，並在奧地利、瑞士及法國造成破紀錄的溫暖10月」。據報導，義大利及西班牙大片地區上月也創氣溫紀錄。

哥白尼氣候變化服務指稱：「加拿大經歷了創紀錄的溫暖天氣，溫度遠高於平均的情況也發生在格陵蘭及西伯利亞。」

此外，哥白尼氣候變化服務也提及，澳洲、俄羅斯遠東地區及南極西部部分地區，則出現了溫度低於平均的情況。

值此之際，世界領袖正聚集在埃及夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）召開聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方會議（COP27），各界呼籲緊急降低排放，避免發生更多氣候災難。

哥白尼氣候變化服務副主任勃吉斯（Samantha Burgess）表示：「當今氣候變遷的嚴重後果相當明顯，而我們需要在COP27的有抱負氣候行動，以確保減少排放，將溫度穩定控制在接近巴黎協定（Paris Agreement）的（攝氏）1.5度（升溫幅度）目標。」

義大利 澳洲 氣候變遷

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