COP27／中國氣候特使解振華 大談甲烷減排

本報直擊中國氣候特使解振華，大談甲烷減排。記者林奐成／攝影

聯合國 第27屆氣候峰會 （COP27）進入第3天，本報記者在會場直擊，中國氣候變化事務特使解振華出席一場「世界銀行」舉辦的周邊會議，對甲烷議題侃侃而談，強調：「我們的觀念得要創新，其實我們所排放，不管是油氣、農業所排放出來的甲烷溫室氣體，好像是廢物，其實它也是資源，如果把它回收起來充分利用搞循環經濟，可不可以變廢為寶，發揮它的經濟、社會和環境效應，這需要技術和好的商業模式。」

「世界銀行」（World Bank Group）在埃及時間8日中午舉辦這場名為「甲烷：快速衝刺的減緩行動」（Methane: the Fast Mitigation Sprint）會議，邀請解振華及多國專家出席會談，現場擠滿聽眾及各國媒體，攝影 機架滿會場，受關注程度可見一斑。

解振華透過英文口譯，全程用中文對談，他強調油氣這種行業，必須檢討它的排放，「因為它跟生產安全有直接關係，現在中國的（減排）計畫已經編製完成，我們準備進一步採取新措施，來落實這些技術」。

他說，減少甲烷排放面臨兩大問題，一個是要技術創新，不能靠傳統技術解決；第二個則是資金問題，「政府必須要撥資金，要用鼓勵性質和經濟政策，把它作為槓桿，來敲動金融界和社會的資金。」