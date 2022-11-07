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環保人士爬上倫敦高速公路門架抗議 釀封路堵車

中央社倫敦7日綜合外電報導
圖為19日反石油組織「Just Stop Oil」人士在倫敦議會外遊行抗議。美聯社
圖為19日反石油組織「Just Stop Oil」人士在倫敦議會外遊行抗議。美聯社

環保團體「攔住石油」繼之前在英國首都倫敦的建築物噴漆、闖入美術館攻擊藝術品後，今天又在尖峰時段爬上倫敦周圍最繁忙高速公路的門架抗議，導致路段封閉、交通嚴重堵塞。

法新社報導，「攔住石油」（Just Stop Oil）要求英國政府停止新的石油與天然氣開採。它今天表示，數名成員在環繞倫敦的M25高速公路上，至少封鎖了6個地點的交通。

這場最新示威活動，適逢世界各國領導人齊聚埃及參加聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27），各國政府正面臨被要求加大應對氣候變遷力道的壓力。

今年幾乎全年都在採取破壞性示威活動的「攔住石油」表示，它昨天晚間已事先通知警方，它計畫今天上午交通尖峰時段爬上英國最繁忙高速公路的門架。

影片來源：youtube/The Telegraph

「攔住石油」的發言人說，他們擁有合法權利「造成破壞以防止更大傷害」。

發言人指出，「經過長達30年的公共辯論、遊說和請願…我們仍然步上災難性氣候崩潰的道路，也沒有其他出路」。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）今天表示，他們昨晚就已發動「重大的預防性警務行動」，確認並逮捕警方認為「意圖對大眾行使魯莽行為並造成嚴重擾亂」的人士。昨晚已逮捕3人，今天上午又逮捕4人。

6名「攔住石油」的人士10月31日曾在萬聖節抗議中，向倫敦4個地標建築物噴灑橘色油漆。

「攔住石油」的其他抗議行動，包括在位於倫敦的杜莎夫人蠟像館（Madame Tussauds）朝英國國王查爾斯三世（King Charles III）蠟像臉上砸巧克力蛋糕，以及在倫敦的國家美術館（National Gallery）把裝在罐頭裡的番茄汁潑向荷蘭名畫家梵谷（Vincent van Gogh）的作品「向日葵」。

石油 英國 美術館

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