英財相韓特擬提出新加稅和減支計畫 規模600億英鎊

英國新任財政大臣韓特（Jeremy Hunt）。（路透）

衛報引述知情人士報導，英國 財相韓特（Jeremy Hunt）擬於17日推出規模高達600億英鎊（約678.2億美元）的加稅與減支計畫，藉此籌措資金以填補預算 缺口。

英國政府的消息人士透露 ，韓特預定在17日公布秋季預算書，料將涵蓋高達350億英鎊的減支措施和高達250億英鎊的加稅計畫，相關措施可能包括，凍結所得稅門檻，降低股利免稅額並提高股利所得稅等。這些數字還只是估計值，仍有可能調整，但韓特曾向其他人說，他尋求在預算書宣布一項規模至少500至600億英鎊的措施。

報導指出，官員必須將預算書的重點，在當地時間7日早上送交預算責任局（OBR）。

知情人士還說，是否依通膨來調高福利，以及廢除英國養老基金的「三道鎖機制」（triple lock）與否，亦即提撥金額在每年4月依薪資漲幅、通膨，或是2.5%三者之中最高數值進行調整，這些都要當局在未來幾天內做出決定，以便OBR將這些因素納入預測。

剛上任逾一周的韓特和新任英相蘇納克，正試圖尋找削減政府開支和拓展財源的方法，以填補因前首相特拉斯任內財政計畫而惡化的預算缺口。

據了解，韓特關切的是，確保這些措施為英國財政部提供足夠的「空間」，以應對進一步的經濟衝擊，並確保這些計畫能取信於市場。

英格蘭銀行（央行 ）上周表示，英國經濟已陷入萎縮，而且將持續萎縮到2024年夏季。