蕭茲：德中發布反核武聯合聲明 證明訪中不虛此行

德國總理蕭茲本周首度訪問北京，與中國國家主席習近平見面。(美聯社)

德國總理蕭茲 本周首度訪問北京，引來不少質疑聲浪。他今天表示，他和中國國家主席習近平 共同發布反對在烏克蘭 使用核武的聯合聲明，這就足以證明他不虛此行。

路透社報導，蕭茲發表上述評論的前一天，他與多名德國企業執行長一起到訪全球第二大經濟體中國。這是自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，G7國家領袖首次訪中，因此受到高度矚目。

蕭茲在所屬社會民主黨（SPD）的活動中表示，「中國政府、習主席和我能夠一起宣布，烏克蘭戰爭中不應使用核武，單是這一點就讓此行值回票價。」

兩周前剛取得第3個任期的習近平同意，中德領導人在烏克蘭問題上「共同反對使用或威脅使用核武」，但習近平並未批評俄羅斯入侵行動，也沒有呼籲莫斯科自烏克蘭撤軍。

近期蕭茲因延續重度仰賴中國市場的經濟策略而備受批評。他表示，一旦德中關係惡化，多元化是限制潛在負面影響的關鍵應對措施。

蕭茲說，「我們有明確計畫，且正貫徹執行。這意味我們要與所有貿易夥伴實現多元化，當然，特別是與一個如此龐大且在世界經濟占有巨大份額的國家（指中國）。」